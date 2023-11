'La independencia es el estatus que nos permite ser coherentes': Angélica Lozano

Luego de la reunión entre la bancada y los copresidentes de la Alianza Verde que buscaba definir si el partido se declara en independencia al Gobierno Nacional y que finalmente terminó sin fijar una decisión, la senadora Angélica Lozano atendió a EL TIEMPO para dar detalles de este encuentro y lo que puede venir de ahora en adelante para su colectividad.



¿Finalmente qué pasó ayer?

Fue una reunión muy amable, tranquila, profunda y lleno de argumentos de debate fraterno. Quedó en continuará, es una reunión que continuará mañana miércoles entre la bancada y los copresidentes.

¿Cuál es su posición?

La independencia. La independencia es el estatus que nos permite como partido ser coherentes. ¿Qué quiere decir eso? Que los colegas que están firmemente con el Gobierno, pues desde la independencia lo pueden apoyar. Pero también los compañeros que están cada vez más lejos del Gobierno -casi que en oposición- puedan ejercerla. La mayoría de nosotros está en la mitad, en la independencia, donde apoyamos por convicción las buenas propuestas del gobierno, pero también sentamos nuestra voz con propuestas y con alternativas cuando nos marginamos de otras.



Entonces la independencia es el carácter en el que nos recogemos todos porque permite apoyar lo sensato y también permite el margen de distancia.

Reunión de los verdes el lunes 27 de noviembre. Foto: Prensa Alianza Verde.

¿Cómo ve a la bancada?

Bueno, esta es una bancada de 23 congresistas, todos tenemos derecho a la posición varios han expresado ya una postura de independencia, por ejemplo, en Risaralda tenemos dos representantes a la Cámara, Carolina Giraldo y Alejandro García, que no estuvieron por razones de trabajo en su región pero fijaron una postura oficial, escrita y pública ante la comunidad de Risaralda y nos la hicieron saber. Ellos quieren la independencia del partido. Otro colegas han manifestado que debemos mantenernos de gobierno. Son posturas y una conversación tranquila y respetuosa. Como partido debemos recordar que nos debemos a la ciudadanía.

Hay un movimiento importante en el partido para pedirle al Gobierno que el ministro Jaramillo rectifique públicamente o incluso que lo marginen... ¿esto es así?

Más o menos. La verdad las declaraciones de Jaramillo molestaron pero este es un problema más de fondo. Digamos que sus declaraciones convocaron la reunión, pero eso es un pedacito, una cereza. El problema es mucho más de fondo. La bancada de 23 congresistas tiene una diferencia muy de fondo permanente y además creciente. Entonces resulta incoherente es estar de gobierno pues la mayoría en su ejercicio está ejerciendo ya independencia, entonces lo que queremos es alinear la realidad con la declaración oficial que impone el estatuto del partido. La reforma a la salud está estancada de fondo porque no tiene el respaldo de los partidos políticos, la votación estrecha evidencia que no hay acuerdo no consensos, mientras tanto hay decisiones administrativas que han ido impactando la salud.



Entonces, las declaraciones chocaron, son absurdas, pero lo de fondo no es el ministro ni sus palabras, lo de fondo es la incomodidad creciente de buena parte de la bancada. Por eso es importante que los 23 congresistas digamos nuestra postura y votemos.

La senadora bogotana Angélica Lozano es abogada y está casada con la alcaldesa de la capital, Claudia López. Foto: Archivo particular

¿La decisión de la bancada como juega en una Dirección Nacional donde no son la mayoría?

Los partidos políticos en Colombia son 35 y ninguno tiene democracia interna. La Dirección Nacional del partido es amplia y tiene una representación de hace muchos años, incluso anterior a la elección de esta bancada actual y a la de hace cuatro años. Ahí hay una complejidad y un problema. Seguro en la Dirección Nacional seremos minoría, es lo más probable, entonces por eso es tan importante los congresistas porque somos no solo la cara, sino la vida del partido, el partido existe porque pasamos un umbral, porque la ciudadanía confío en nosotros su voto y tenemos una representación. Por eso es tan importante que los 23 congresistas presentemos nuestras posturas. Y ambas son válidas. Los colegas como Martha Alfonso, Inti Asprilla y el senador Ariel Ávila son la tendencia de izquierda de la bancada y cuya posición respetamos, pero somos otros 20.

¿Ve a la dirección del partido tomando una decisión de independencia?

La independencia es el común denominador que nos permite honrar la marca verde. Honrar a la ciudadanía Los de tendencia de izquierda pueden continuar apoyando al Gobierno, pero esos colegas que están casi en la oposición puedan de ejercerla y repito la gran mayoría de nosotros está en la independencia apoyamos unas cosas y otras no. Entonces la independencia nos deja con coherencia a todos. Lo que resulta problemático y molesto para la ciudadanía, es que estemos declarados de gobierno cuando algunos ejercen oposición.

Las declaraciones del ministro de Salud dejaron la impresión de que el Partido Verde actúa de acuerdo con cuotas burocráticas ¿Qué responde?

Dos cosas: primero ofensivo, vulgar, nos daña a nosotros en el presente y en nuestra historia. Recordemos el 2010 y La Ola Verde; yo vine porque quise, a mí no me pagaron. El verde se para por convicción y al ser el primer gobierno en alternancia, en el poder sí, decidió apoyarlo, pero han pasado 15 meses y la frustración no la siente solamente la ciudadanía, la frustración la siente el Partido Verde porque en 15 meses tenemos una realidad de sectarismo desde el Gobierno Nacional en el manejo de la economía o en el demerito hacia el sector productivo y también un problema de seguridad urbano y rural creciente. Hay unas políticas que no están mejorando, hay problemas. Entonces lo de Guillermo Alfonso ofende, pero el problema es mucho más más de fondo.



Una cosa más, el estatuto de la oposición que implica la declaratoria del gobierno. Los partidos que se declaran de gobierno pueden pueden y hasta deben participar en el gobierno, pero por eso es tan insultante con el partido y con la historia en la sociedad que el ministro enrostre que hay unos funcionarios que el Gobierno designó por idóneos. Por el ministro ofende y le devolvemos que se los lleven, además dice que el Presidente es tan generoso pero dele el SENA al Pacto Histórico, el Verde no está ahí por esos cargos. Yo personalmente apoyo gratis las cosas que veo bien.

¿Una eventual declaración de independencia podría dejar en aprietos a Carlos Ramón González y otros altos funcionarios que están en el Gobierno?

Sí, sí porque así como si usted es de gobierno y puede participar en el Ejecutivo también si usted está en oposición o en independencia no puede. Eso es una realidad y una consecuencia de la ley. Pero no es un objetivo personal, Carlos Ramón González es un hombre al que aprecio y respeto, él es un empresario exitoso que yo creo que ha sido una novedad para él estar aquí en lo personal y no está ahí por el puesto, está por convicción absoluta. Pero la ley tiene esos impactos y esas condiciones.

¿Si la reforma de la salud pasa al Senado, usted cómo votaría?

Depende del texto. Hay que conocer sí se necesita una reforma de la salud en Colombia, que quede claro. Es distinto el tiempo y la calidad del servicio de los que vivimos en Chapinero frente a los que viven en Sumapaz, por hablar solo de Bogotá, pero es mucho más, si es Guainía o Arauca o el Cauca, claro que se necesita una reforma de la salud que genere una mejor y más oportuna atención en esa ruralidad dispersa, claro que los especialistas están concentrados en las capitales. Eso es una realidad, no sería ético negarlo. Sí se necesita una reforma a la salud. El tema es que me gusta en unos puntos y en otros no. Es con criterio y alternativas. Y es lo que han hecho en Cámara. Pero no tiene un consenso. Entonces aquí en el Senado esperamos el mejor resultado y cuando llegue el texto lo estudiaremos con toda la rigurosidad que nos caracteriza y gratis, no necesitamos cena para apoyar todo lo bueno de la reforma y gratis también decimos no, esto está mal. Mucha gente con total sensatez señala peligros y riesgos de precipitar una reforma que en muchos temas puede generar efectos negativos como el SOAT.

¿No se corre el riesgo de que eventualmente el Gobierno se acerque y empiece a negociar apoyos?

Yo soy mockusiana y el profesor Mockus dice si usted piensa bien de sí misma "yo actúo de buena fe y bien común pero el otro actúa de mala fa y tiene un interés", no. Yo pienso que los demás actúan como uno: por convicción. Si dicen sí o no lo hacen por convicción. Estoy seguro que los 15 colegas de Cámara votan por sus convicciones.