Angélica Lozano es uno de los nombres que suena para ser la próxima presidenta del Senado. Sin embargo, al interior de los verdes hay una puja en este sentido y aún no es claro quién será el candidato único de la Alianza Verde, partido al cual le pertenece esta dignidad durante el segundo año legislativo.



En entrevista con María Isabel Rueda para EL TIEMPO, la senadora habló sobre esta elección pero además contestó algunas preguntas sobre la gestión de su esposa Claudia López al frente de la Alcaldía de Bogotá.



Aseguró que, destacando su conflicto de interés, resalta que la alcaldesa "fue capaz de afrontar el lío histórico de la pandemia. Le tocó además la complejidad del paro nacional y del estallido social, que lograron destrabar, con decisión y trabajo, con el gobierno Duque y ahora con el gobierno Petro".

Claudia López y Angélica Lozano. Foto: Instagram de Angélica Lozano

Respecto al proyecto de construcción del metro de Bogotá, señaló que López ha avanzado con lo que "contrató el anterior alcalde, pues ya va llegando al 20 por ciento de la construcción. El metro línea uno avanza, y hoy lunes 17 de julio estarán firmando en Bruselas los créditos de la segunda línea del metro, que será subterráneo, a Suba y Engativá".



Aseguró que está abierto el proceso de licitación y en marzo del próximo año el nuevo alcalde de Bogotá adjudicará esa segunda. "Eso me llena de orgullo porque es trabajo de Claudia, quien como hormiguita, en plena pandemia, no lo descuidó y lo sacó adelante con el presidente Duque, porque los asuntos de Estado son de Estado", complementó.



Por otro lado, aseguró que no teme que el próximo alcalde cambie el diseño del metro. "Bogotá rompió esa maldición de parar lo que hizo el anterior y no hacer nada después. Las elecciones de octubre serán sabias. Bogotá no va a escoger a quien proponga detener y no hacer", sostuvo.



También adelantó que la alcaldesa, luego de dejar el cargo en enero del otro año, se dedicará a estudiar. A Lozano, por su parte, le quedan tres años más en el Congreso.



Si quiere leer la entrevista completa, haga clic en este enlace.



REDACCIÓN POLÍTICA

