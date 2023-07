Con ocho votos de 13, Angélica Lozano ganó la votación interna en la Alianza Verde para presentar su candidatura única a la presidencia del Senado, dignidad que le corresponde esta legislatura a su partido.



Sin embargo, en la colectividad no han logrado llegar a consensos y probablemente otros miembros de su partido presenten sus nombres a la plenaria este jueves 20 de julio, cuando se inicie el nuevo periodo legislativo.

Iván Name, Inti Asprilla y Fabián Díaz –quien no ha manifestado su intención de aspirar– no participaron de la votación. Y Ariel Ávila, quien tiene interés en ocupar el cargo, se abstuvo de participar.



Así las cosas, el reemplazo de Alexander López como presidente del Congreso solo se definiría hasta este jueves, cuando la plenaria se incline por uno de los nombres pertenecientes a la Alianza Verde que se postule a la dignidad.