‘El Presidente tiene que cumplir y alinear a su bancada’: Lozano

La senadora Angélica Lozano, una de las congresistas que han liderado los temas anticorrupción en el Congreso y particularmente lo que tiene que ver con eliminar beneficios de cárcel para los corruptos, habla sobre lo que pasó y lo que viene.

El Presidente anunció que volverá a presentar el proyecto anticorrupción…



El Presidente hace un año se comprometió a radicar el mensaje de urgencia para este proyecto, algo que solo puede hacer él. En ese momento incumplió porque lo mandó tres meses después, cuando ya era demasiado tarde para aprobarlo. Esa misma promesa es la que hizo estos días. Entonces, ahora, lo primero es que cumpla. Y lo segundo es que alinee a su propia bancada.



¿Por qué lo dice?



Con el mandato dos de la consulta anticorrupción tuvimos plan A y plan B. El A es el que radicamos con la firma del Presidente y con su presencia en el Congreso. Sin embargo, Margarita Restrepo, la congresista estrella del Presidente, ponente en Comisión Primera de la Cámara por el Centro Democrático, lo hundió, archivó el proyecto que radicamos en coautoría con la mesa técnica en la que participó el Gobierno. Entonces recurrimos al plan B, meter tres artículos para lograr el mandato dos de la consulta en el proyecto de origen de autoría del Fiscal, que venía desde un año atrás y que ya se había aprobado en Cámara, y ese es el proyecto que se hundió esta semana. Entonces, el acuerdo político entre los que lo han hundido debe empezar por casa, que ellos mismos se pongan de acuerdo y coordinen.

El hundimiento del proyecto esta semana fue una novela que incluyó hasta partido de fútbol, una polla, falso conciliador y una fiesta… Usted lo llamó el crimen perfecto, ¿por qué?



He dicho que este fue un crimen perfecto porque no hay una persona a la que se le pueda atribuir la responsabilidad, nadie se paró a decir ‘votemos no, hundamos este proyecto’. Fue un crimen perfecto porque fue una estrategia de dilación, de impedimentos, de postergar. Por ejemplo, cuando el fiscal Néstor Humberto renunció, llegaron a decir que se debía aplazar hasta que hubiera un fiscal elegido. Con eso perdimos más de una semana de decisiones y tuvo que ir el fiscal encargado a defender el proyecto.

El pueblo apoya el proyecto, pero el Congreso no, ¿qué significa esto?



Significa que el Congreso se burla en la cara de la gente. Por eso hay que cambiar las mayorías; hay cada vez más congresistas sensibles y sintonizados con la ciudadanía, pero claramente es insuficiente. Necesitamos revertir esas mayorías. De nada sirve que ahora haya más voces críticas que defienden a los ciudadanos, aunque son más que antes, porque siguen siendo minoría.



¿Qué va a pasar con los puntos que aún sobreviven del proyecto anticorrupción?



El punto seis de la consulta está para último debate en la Cámara, pero tenemos un antecedente de un proyecto con un elemento parecido al que le hicieron una burla total. Este punto, el de la declaración de renta, genera toda la resistencia en el Congreso, pero particularmente en la Cámara, el Senado lo aprobó intacto. El peligro está en que le pase lo que le pasó al que el presidente Duque presentó, que era similar. Y es que hace unos meses, la Cámara lo aprobó, pero desnaturalizado, le quitó el alma, porque dijo: ‘sí, que la declaración de renta sea pública solo cuando un órgano de control la pida en medio de una investigación’. Eso es una burla rotunda. La gran pregunta es ¿cómo la Cámara va a aprobar este proyecto el próximo semestre?



EL TIEMPO