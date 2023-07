En poco días se decidirá en el Senado de la Republica quién será la persona que lleve las riendas del Congreso durante el próximo periodo legislativo y, si bien es cierto que este cargo debe ser ocupado por un miembro del partido verde, una de las más opcionadas es la senadora Angélica Lozano.



(Le recomendamos leer: Sería absurdo que los ‘verdes’ nos dividamos’: Angélica Lozano).



En la carrera por ese importante puesto en el poder legislativo hay cuatro nombres que deberán recoger la mayor cantidad de votos dentro de sus compañeros de bancada para quedarse con el liderazgo de la corporación.

De hecho, en entrevista con el diario EL TIEMPO, la senadora Angélica Lozano dijo que la “puja” por la presidencia ha sido una competencia “intensa, pero fraterna”.

Facebook Twitter Linkedin

El senador Inti Asprilla también es uno de los opcionados dentro de la puja. Foto: Archivo EL TIEMPO

Aseguró que “varios colegas ya han cantado el voto” por ella y que le alegra y que se enorgullece de dicha decisión. Sin embargo, dijo que aún le falta “conquistar” a algunas personas.



La senadora se refirió a sus compañeros de bancada y dijo que, por ejemplo, Inti Asprilla deberá tener en cuenta que la presidencia del congreso se escoge en plenaria, pero que esta vota lo que la bancada haya decidido.



“El año pasado, toda la plenaria votó por Roy, porque es a quien escogió el Pacto. La excepción, que yo no he visto en estos nueve años en el Congreso, es ir divididos a la plenaria”, sentenció Lozano.



(Le podría interesar: Angélica, ¿ser esposa de Claudia López juega en contra rumbo a Presidencia de Senado?).



En cuando al senador Iván Name, la congresista por el partido Verde aseguró que tiene toda “legitimidad para aspirar” y que tienen buenas relaciones, pero que es “simpático que el Gobierno tenga mayor respeto por esa opción, que en su momento votó por Zuluaga, por Duque y por Rodolfo”.



Consecuente a esto, rechazó la idea de pensar que está “vetada por el gobierno” para ocupar dicho cargo y que no tendría sentido porque su carrera siempre ha sido en el mundo alternativo.

Facebook Twitter Linkedin

El senador Ariel Ávila ha sido la revelación del partido Verde en este Congreso. Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

Finalmente, la senadora dijo que Ariel Ávila es un gran compañero, pero que “tiene que seguir haciendo el curso” dado que es una revelación en las curules del Congreso.



En caso de que Lozano llegue a ocupar la cabeza del poder legislativo se convertiría en la cuarta mujer en ser presidenta del Congreso. Este puesto solo ha sido ocupado por Claudia Blum, Nancy Patricia Gutiérrez y Dilian Francisca Toro.



Para leer la entrevista completa hecha por EL TIEMPO haga click aquí.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...