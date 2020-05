Angélica Lozano apoya que Claudia López asista a citación del Congreso

Ante el pulso que se generó en las últimas horas en el Congreso por la no asistencia de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a una citación del Congreso, la senadora Angélica Lozano aseguró este jueves que la mandataria distrital sí debe asistir a estos debates siempre y cuando se trate de temas de interés nacional.

El pronunciamiento fue llamativo, pues López y Lozano son pareja desde hace más de un año.



Precisamente este miércoles, cuando todo estaba listo para que la Cámara de Representantes hiciera este jueves un debate de control político a la alcaldesa de Bogotá, por el manejo de la emergencia generada por el covid-19, la Alcaldía de la capital sorprendió con su respuesta: el Congreso no es competente para hacer control político a la mandataria distrital cuando se trata de temas locales.



Ante esta situación, la senadora Lozano aclaró que “la alcaldesa de Bogotá debe atender el control político en el Congreso” por “aspectos de competencia nacional”.



No obstante, sugirió a los citantes corregir el cuestionario para formular en él temas de interés nacional, pues “no puede citarla como si fuera el Concejo. Ella debe ir, citantes deben ceñirse a la Corte, corregir”



Hace tres semanas, el representante del Centro Democrático Edward Rodríguez citó a López a control político en la Plenaria de la Cámara por el manejo de la pandemia.



"Queremos que se le explique al país qué está pasando con la expansión de los contagios, las compras de pruebas para detectar el COVID-19 en la ciudad y las entregas de las ayudas a las clases más vulnerables que en las últimas semanas han ocasionado bloqueos en algunos barrios del sur de la ciudad por los incumplimientos de la Administración Distrital en las entregas de mercados, incertidumbre por el futuro laboral de las familias, entre otras circunstancias", puntualizó Rodríguez.



No obstante, la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá señaló que los temas referidos “escapan de la órbita del control político ejercido por el Congreso de la República”.



"Una vez revisadas las 38 preguntas elaboradas por el citante, a juicio de esta secretaria, las mismas hacen referencia a temas del ámbito local, cuya competencia de control político corresponde exclusivamente al Concejo de Bogotá tal y como lo ha expresado la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades en especial en la sentencia C - 518 de 2007", indica uno de los apartes del texto de la carta de la Secretaría Jurídica de Bogotá.



Tras conocer la carta, el congresista Rodríguez calificó como “una leguleyada” la respuesta de la Administración Distrital.



