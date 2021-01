‘Fui objeto de prácticas de violencia política’: Robledo

Ángela María Robledo le dijo adiós a Gustavo Petro. Quien fuera su fórmula en la aspiración presidencial en 2018 le anunció a través de una carta que se retira del proyecto político de la Colombia Humana.

En diálogo con EL TIEMPO, la representante Robledo explicó que en la Colombia Humana “hay prácticas de exclusión” y que incluso fue “objeto de violencia política”. Frente a las elecciones presidenciales de 2022 aseguró que sí tiene “una aspiración”.



¿Cómo pasó de ser la fórmula vicepresidencial de Petro en 2018 a tener esta ruptura con él?



Esta fue una decisión muy pensada, reflexionada y muy conversada. De tiempo atrás venía sintiendo una incomodidad política, que tiene que ver con prácticas de exclusión frente a decisiones que se venían tomando en términos de reuniones políticas a las cuales no fui invitada, lo ocurrido durante el proceso electoral de la Alcaldía de Bogotá. Ahí se generó un distanciamiento enorme con Gustavo Petro en torno a las apuestas feministas dentro de un movimiento político.



¿Qué hará, entonces?



Veo la necesidad de encontrar un espacio para una agenda feminista para el 99 por ciento de Colombia y un lugar en el que se pueda ejercer un liderazgo sereno y colectivo.



¿Qué cambió del Petro del 2018 al de hoy?



Cuando llegué a Colombia Humana, entre otras acciones, construimos un decálogo que tenía como base fundamental la cero tolerancia a cualquier tipo de violencia contra la mujer y creo que eso se rompió dentro de Colombia Humana.



¿Cuándo empezó todo?



Se rompió también cuando, a raíz de no haber apoyado al candidato de Colombia Humana a la Alcaldía de Bogotá, me quedé sola y fui objeto de prácticas de violencia política.



¿Petro fue tolerante con las denuncias por violencia contra la mujer que se hicieron contra Hollman Morris?



El reto de los movimientos progresistas con el feminismo es enorme. Sobre Hollman lo que pregunté era qué había pasado, su mujer hizo denuncias y yo le creo a las víctimas. Del lado de Hollman hubo sobre mí una respuesta agresiva.



¿A qué se refiere con la feminización de la política, que es un tema en el que quiere trabajar?



Yo no creo en las propuestas individuales, no creo en los ejercicios caudillistas; creo que los únicos logros de largo aliento son colectivos. Y eso es feminizar la política, es reconocer esas prácticas serenas, persistentes, cotidianas y colectivas.

¿Piensa ser candidata presidencial en 2022?



Cuando digo en la carta que suelto amarras y quiero volar, estoy señalando, por supuesto, una aspiración y la idea es buscar dónde tener cobijo. Soy una mujer que considera que hay que hacer esa tarea constante y persistente y hay que encontrar un lugar para eso.



¿Irá sola?



Si ese lugar va a estar en la perspectiva de una precandidatura, pues hay que buscar ese lugar. Pero si ese lugar está en la búsqueda de una convergencia sin vetos que enfrente este régimen violento y autoritario de Iván Duque, pues estaré en ese lugar. Ha habido conversaciones con la Alianza Verde, pero todavía no hay una definición.



¿Se ve como la primera mujer presidenta?



Eso no depende solo de mí. Pero sí creo que este país está preparado para un liderazgo femenino. Este país está listo para la presidencia de una mujer.



¿Ve viable que en un futuro cercano se puedan tender puentes entre la Alianza Verde y la Colombia Humana?



Yo voy a intentarlo.



¿Por qué a Petro se le van muchos de sus aliados y colaboradores?



En mi caso hubo una fisura porque yo no acepté ser la candidata a la Alcaldía de Bogotá, que había sido una de las aspiraciones de él. Eso fue un punto de quiebre político.



