Así busca Ángela María Robledo mantener su curul en el Congreso

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares a favor de la congresista Ángela María Robledo, para evitar que sea destituida de su investidura de congresista como miembro de la Cámara de Representantes.

(Vea también: La difícil lucha de las mujeres en la campaña electoral)

Una sentencia del Consejo de Estado, revisada por la Corte Constitucional en respuesta a una acción de tutela, consideró que ella habría incurrido en doble militancia al haber aceptado su postulación como candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Colombia Humana en las elecciones de 2018 sin que hubieran pasado doce meses luego de su renuncia a la Cámara de Representantes por el Partido Verde.

"Ni el Consejo de Estado ni la Corte Constitucional tuvieron en cuenta que el Movimiento Colombia Humana no tenía personería jurídica y que la doble militancia solo se aplica a partidos o movimientos con personería jurídica", indica una comunicación de la Comisión Colombiana de Juristas.



(Le sugerimos: ¿Qué pasó en la audiencia de Nicaragua contra Colombia en La Haya?)



Además, explica el documento, Ángela María Robledo fue designada como miembro de la Cámara de Representantes por haber obtenido la segunda mayor votación a la Vicepresidencia, derecho establecido desde 2015 en el Estatuto de la Oposición, "y no por que se hubiera presentado como candidata al Congreso".



La Comisión Colombiana de Juristas recuerda el caso de una demanda similar contra la actual vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, que fue fallada a su favor y no se consideró como doble militancia por el Consejo de Estado.



Ramírez pertenecía al Partido Conservador poco antes de aceptar ser fórmula del Presidente de la República, quien se presentó como candidato por el partido Centro Democrático.



(Además: Disminuyó el número de mujeres elegidas en el país en estas elecciones)



"Adicionalmente, la decisión de excluir del Congreso a Ángela María Robledo no ha sido adoptada por un juez penal, lo cual viola flagrantemente el artículo 23.2 de la Convención Americana y lo ordenado al respecto por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), específicamente para Colombia, en la sentencia emitida el 8 de julio de 2020 a favor de Gustavo Petro", dice la comunicación.



Por estas razones, la organización de abogados solicitó a la CIDH requerir al Estado colombiano para que adopte todas las medidas necesarias para proteger de manera efectiva los derechos políticos y el debido proceso de la representante Ángela María Robledo.



(Puede seguir leyendo: ¿Por qué Alejandro Gaviria no ha aceptado todavía el apoyo del P. Liberal?)



POLÍTICA