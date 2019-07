Agarrón en el CD por la alcaldía de Bogotá: Ángela Garzón renunció

La concejal de Bogotá y exaspirante a la alcaldía de la capital por el Centro Democrático, Ángela Garzón, renunció este lunes al partido después de que la colectividad que lidera el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez le quitó el apoyo para las elecciones regionales de octubre.

Garzón anunció su salida del partido tras la decisión de la Dirección Nacional de apoyar a Miguel Uribe para la contienda electoral del próximo 27 de octubre.



Según un comunicado del Centro Democrático publicado en la mañana del lunes, después de realizar una serie de consultas a militantes del partido, se decidió respaldar a Miguel Uribe, quien va por firmas, pero también tiene el respaldo del Partido Liberal y de Colombia Justa y Libres.

Esta decisión no le gustó para nada a Garzón, quien además dejará el Concejo. "Respeto las decisiones del partido, a pesar de no haber sido las más democráticas (...). Bogotá está cansada de la polarización y las mentiras", aseguró durante una rueda de prensa un par de horas después de la comunicación del partido.



Garzón aseguró que seguirá trabajando por Bogotá "sin rencores", pero se tomará un tiempo para elegir a quién apoyar para que llegue a la Alcaldía. "Yo aquí no estoy por un tema de índole personal, yo estoy luchando para transformar a Bogotá y aquí lo que está en juego es la ciudad".



Precisamente Miguel Uribe la invitó a sumarse a su campaña, pues la considera "una mujer que durante mucho tiempo ha luchado por Bogotá y con la cual esperamos trabajar en esta candidatura".



Si bien Garzón resultó elegida como candidata del uribismo por medio de una encuesta, en la que derrotó al excongresista Samuel Hoyos, quien tenía el respaldo de un importante número de miembros del partido, su candidatura nunca convenció a todos los uribistas.

Esta molestia se vio expresada la semana pasada cuando Garzón apareció en un video con el periodista Daniel Samper en el que imitaba al expresidente Uribe montando a caballo.



Varios congresistas uribistas le dijeron a EL TIEMPO que sí hubo mucha molestia con la actitud de la entonces candidata, pues lo consideraron como una falta de respeto hacia el expresidente y senador Uribe. De hecho, algunos sectores más radicales le pidieron a la dirección nacional que le quitaran el respaldo a Garzón.



