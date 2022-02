En la noche de este domingo se conocieron duros cuestionamientos que un exasesor de la excongresista Piedad Córdoba hizo contra la líder de izquierda en la Fiscalía, en los cuales, incluso, afirma que la hoy aspirante al Senado por el Pacto Histórico retrasó la posibilidad de liberación de la candidata presidencial Ingrid Betancourt, cuando estuvo secuestrada por las Farc. Así lo informó Noticias Caracol.



El mencionado noticiero indicó que Andrés Vásquez fue asesor de comunicaciones de Córdoba y testigo de reuniones de la excongresista con altos funcionarios del Gobierno venezolano, jefes de las Farc y hasta con el empresario Álex Saab, hoy preso en Estados Unidos, señalado por lavado de activos.



"Piedad tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones, y tenía un cronograma de las liberaciones especialmente por la jerarquía. Piedad quería que el gobierno de Francia hiciera presión por el intercambio humanitario (canje de secuestrados por guerrilleros presos) y, por eso, que Ingrid no fuera liberada de primera para ella era importante si quería mantener a Francia dentro del proceso de paz", señaló Vásquez en un audio del informe.



Tras esto, la candidata presidencial Ingrid Betancourt señaló a Piedad Córdoba como "parte de la clase política corrupta que intentó sacarme de la política". "Esta excongresista hoy en la campaña de Gustavo Petro retrasó deliberadamente mi liberación para obtener dividendos políticos", escribió en un tuit.



Piedad Córdoba, de otro lado, calificó el informe de Noticias Caracol como "calumnioso" y reclamó "derecho a réplica en el mismo horario y durante la misma duración. Basta de persecución política".



En otros apartes de las declaraciones de Vásquez, el noticiero también reveló el audio en que el asesor señala que Córdoba habría creado un correo llamado teodoraah07@yahoo.es. con el cual se comunicaba con las Farc. "Teodora, por el nombre que ellos le dieron, AH, por acuerdo humanitario, y 07 porque era el 2007", detalló.



Ximena Castilla, abogada de Piedad Córdoba, dijo en la emisión sobre esta parte que "no hay una sola prueba" que diga que la aspirante al Senado fue auxiliadora, militante, o que la financiaron las Farc. "Ella recibió permiso del Gobierno para intermediar en la liberación de personas secuestradas".



Sobre la supuesta incidencia en la demora de liberación de los secuestrados, la abogada también rechazó el señalamiento, dijo que no dependía de Córdoba la salida de Ingrid Betancourt y que habría sido una tontería que actuara de esa manera. Liberándola, dijo, "se habría anotado un hit".



