Este miércoles el precandidato presidencial Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana protagonizaron un cruce de señalamientos.



Esto, luego de que el exmandatario criticara al líder de la Colombia Humana por viajar a España buscando, supuestamente, reunirse con la empresa española INDRA, proveedora del software que se utilizará en las elecciones.



Aunque en medio de la visita de Petro a ese país se rumoró de una reunión que se daría con representantes de la firma, Valora Analitik confirmó que, según "fuentes cercanas, el presidente de INDRA no está en España, sino que se encuentra con agenda en países de Medio Oriente".

De hecho, ese portal conoció que la Fundación Euroamérica organizó un evento el 4 de febrero, al cual invitó a empresas del Ibex35, indicador de la bolsa española. En la agenda hubo una intervención del líder de la Colombia Humana, "aprovechando la visita del candidato" a ese país.



Pero fuentes conocedoras del tema le aseguraron a Valora Analitik que "no se trató de una reunión privada, ni se agendarán reuniones bilaterales".



Ante los señalamientos de Pastrana, Petro acusó en una rueda de prensa a Pastrana de ser "el heredero político de un fraude". Y señaló: "¿Cómo así que no puedo hablar con INDRA? ¿Entonces la ley que ordena la auditoría sobre el software se la pasan por la faja? No quieren que auditemos, ¿Cómo se va a auditar si no se relaciona uno con los que están haciendo el software? Aquí lo que están es confabulando un fraude".



El expresidente, horas más tarde, le respondió. "Petro: me hice a pesar de que su jefe Pablo Escobar me secuestró y luego sus amigos del narcotráfico me robaron las elecciones y tuve que reelegirme", escribió en su cuenta de Twitter.



Pastrana también le ha hecho cuestionamientos a la Registraduría sobre el contrato de divulgación y consolidación de los resultados de las elecciones de este año.



Al respecto, esa entidad explicó en un comunicado que el software de escrutinios, tras una decisión del Consejo de Estado, ahora será de propiedad del Estado colombiano y el Consejo Nacional Electoral será la entidad encargada de operar el sistema para estos comicios.

De momento, Gustavo Petro no se ha referido a los últimos señalamientos del expresidente Andrés Pastrana.