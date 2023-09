El expresidente Andrés Pastrana respondió al llamado para el acuerdo nacional del que viene hablando el presidente Gustavo Petro hace dos meses y fue uno de los temas centrales de su discurso de este miércoles 27 de septiembre en la plaza de Bolívar de Bogotá.



Pastrana, dirigente del partido Nueva Fuerza Democrática, dijo que está dispuesto a sentarse a dialogar bajo unos puntos particulares.



(Además: Presidente Petro sale en defensa de Rodolfo Hernández y cuestiona decisión del CNE)

“Si vamos a dialogar es importante que este comience incluyendo cinco temas principales: uno, la verdad de la narco-financiación en la política; dos, el ataque a la propiedad privada; tres, el mar de coca que tiene al país inundado de este producto; cuatro, la inseguridad desbordada y cinco, las trampas al ahorro pensional, la salud y la educación”, afirmó el expresidente desde Floridablanca, Santander, donde acompañaba a candidatos de su partido de cara a las regionales del 29 de octubre.



(Lea: Presidente Petro: 'Se me ha propuesto casi que a la fuerza detener la inmigración')

Listo @petrogustavo

Diálogo Nacional comienza sobre:

La Verdad de la Narco Financiación en la Política.

El Ataque a la Propiedad Privada.

El Mar de Coca.

La Inseguridad Desbordada.

Las trampas al Ahorro Pensional, la Salud y la Educación. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) September 28, 2023

Pastrana, además, dijo que para que el país pueda avanzar en educación, acceso de tierras y paz es fundamental abordar los cinco temas claves que mencionó.



El mensaje del expresidente conservador se da un día después del nuevo llamado del presidente Petro al acuerdo nacional.

Facebook Twitter Linkedin

Discurso de presidente Gustavo Petro. Foto: EL TIEMPO

"Les hemos propuesto un acuerdo nacional. Les hemos dicho que hablemos, no para que el presidente se arrodille, sino para que las élites puedan dialogar con su pueblo, que no lo vean como una cosa u objeto cuando hay elecciones. Que podamos dialogar para generar las transformaciones", dijo el jefe de Estado ante sus seguidores en el corazón de la capital del país.



(En otras noticias: 'Si tenemos un pueblo movilizado, a este Gobierno no lo van a tumbar': presidente Petro)



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA