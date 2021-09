Andrés Pastrana responde a las acusaciones

El expresidente Andrés Pastrana Arango reaccionó a las escandalosas acusaciones de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela que lo señalan de haber recibido dineros de su organización delictiva para su campaña política. "Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad", dijo en un comunicado.



Pastrana Arango reitera que toda su vida ha luchado contra el narcotráfico, vuelve a acusar a Ernesto Samper Pizano y dice que no tuvo nada que ver con los escándalos de corrupción de Dragacol y Chambacú.



"Los escándalos de Chambacú y Dragacol se originaron en el gobierno Samper y fueron ampliamente investigados y juzgados por la justicia colombiana, sin que yo haya estado vinculado", apuntó Pastrana.



" Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad". Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/tofF7qn1sv — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) September 8, 2021

El expresidente conservador insistió en su comunicado en el tema de los narcocasetes, que serían la prueba reina, según Pastrana, para demostrar que habrían ingresado dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper.



"En 1994 tuve el valor de denunciar la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de Samper, revelando los llamados narcocasetes, prueba reina del proceso 8.000. Por eso fui perseguido por ese gobierno y muchos compatriotas me tildaron de apátrida por haber hablado con la verdad", manifestó Pastrana.



El exmandatario conservador negó cualquier ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña, la cual, según dijo, fue manejada "de la manera más pulcra".



"Mi campaña fue manejada de la manera más pulcra por Luis Alberto Moreno, Hernán Beltz y Claudia de Francisco sobre quienes no cabe una sola duda sobre su honestidad y quienes jampas han estado investigados por vínculos con el narcotráfico", dijo Pastrana.



El pronunciamiento se da tras una explosiva carta de los hermanos Rodríguez Orejuela en la que señalan a Pastrana de estar involucrado en casos de corrupción durante su presidencia.



"Señor expresidente Pastrana: No nos extraña, pero nos sorprende cómo, con la entrega de la carta enviada a usted con nuestro común amigo el doctor Santiago Rojas hace más de 20 años y sus declaraciones ante la Comisión de la Verdad, usted señala y al mismo tiempo pretende posar de víctima de la corrupción sin incluirse usted mismo en dicha corrupción. Tenemos entendido que dicho escenario funciona para que los personajes se acerquen para hacer una catarsis espiritual confesando sus delitos y claro, señalando a sus cómplices y los delitos que ellos mismos hayan cometido", dijeron en las últimas horas los dos capos del narcotráfico desde una cárcel.



