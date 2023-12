Plantilla sobre supuesta investigación a expresidente Andrés Pastrana es falsa

Una plantilla que circula por redes sociales, que trata de imitar la tipografía y el estilo que EL TIEMPO empleaba hasta hace algunos meses en sus diseños publicados en Internet, señala que el expresidente Andrés Pastrana "es investigado por corrupción y pedofilia". Dicha afirmación es falsa y nunca ha sido publicada en ninguno de los canales de la Casa Editorial EL TIEMPO.

El diseño, que incluso lleva un falso sello de este diario, se ha compartido en algunas cuentas anónimas que al parecer tratan de desvirtuar el cruce de mensajes que el expresidente Pastrana ha tenido con el presidente Gustavo Petro en los últimos días.



(En contexto: Expresidente Pastrana responde a Gustavo Petro: también anuncia demanda).

El cruce de mensajes entre el presidente Petro y el expresidente Pastrana

PETRO Y PASTRANA

"No admitimos ningún miembro del Estado que esté en contacto y a favor del narcotráfico", fue el comentario que hizo en su cuenta de 'X' el primer mandatario, el pasado 28 de noviembre, a una publicación sobre una captura de cinco miembros de la Armada, que estarían vinculados con acciones relacionadas con el narcotráfico.



"Su campaña y su Presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total", aseguró Pastrana entonces, el mismo día, en respuesta al mensaje del presidente Petro.

Su campaña y su presidencia @petrogustavo no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total. https://t.co/RAkuta5GCD — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) November 29, 2023

Al día siguiente, el primer mandatario reaccionó al registro noticioso de lo dicho por Pastrana.



"Jamás fui amigo de Epstein ni me subí al "lolita express" y por eso se que es dignidad. Por eso lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo", apuntó Petro, en su cuenta de 'X'.



Acto seguido, apenas unas horas después, el expresidente Pastrana anotó en su cuenta de la misma red social: "Si no tiene pantalones ni argumentos para defender su llamada paz total en debate público, escúdese desde el poder en los tribunales. Y prepárese, demandado por mí, para explicarle a un juez sus degeneradas consideraciones en torno a mi visita al presidente Fidel Castro en La Habana".



Aunque esta no es la primera disputa entre Pastrana y Petro en redes sociales, sí parece ser el primer choque entre ambos que sobrepasaría el terreno digital y llegaría a la justicia, según sus declaraciones.

