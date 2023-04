El expresidente Andrés Pastrana ha sido noticia en varias ocasiones en las últimas semanas. El domingo fue mencionado en el choque entre el exfiscal Néstor Humberto Martínez y el canciller, Álvaro Leyva, pues tenía en su poder una carta que demostraba que el representante de las relaciones internacionales alguna vez fue nominado por ‘Manuel Marulanda’, exlíder de las extintas Farc, como vocero.



Este lunes se conoció una dura carta de su autoría en contra de Gustavo Petro dirigida al presidente estadounidense, Joe Biden. Y, en semanas anteriores, denunció una supuesta reducción de su esquema de seguridad por parte de la UNP. Sobre todos esos temas, el mandatario de Colombia entre 1998-2002 habló con EL TIEMPO.

El exfiscal Néstor Humberto Martínez sugiere una cercanía entre el canciller Leyva y las extintas Farc y lo soporta en la carta de ‘Manuel Marulanda’ que usted tenía en su poder. ¿Tiene algo de cierto esa supuesta cercanía?



Eso es una conclusión que saca el exfiscal. Esta es una carta en la que el jefe máximo de las Farc, ‘Manuel Marulanda’, en septiembre del año 98, nombra al doctor Álvaro Leyva Durán como vocero de la guerrilla en los diálogos que íbamos a iniciar. Lo que queda claro es que yo no acepté a Leyva como vocero de las Farc y por eso no ocupó esa posición. Él fue sugerido y nombrado por el líder de las Farc ‘Manuel Marulanda Vélez’.

¿Cuál fue el papel que jugó Álvaro Leyva en los acercamientos con la guerrilla?



Tuvo importancia en la primera reunión, que fue el primer encuentro de Víctor G. Ricardo con las Farc en las selvas de Colombia. Ya después, cuando iba como presidente electo, fueron Leyva y su círculo cercano con los que hablamos para hacer la planeación para la primera visita mía con ‘Manuel Marulanda’. Claramente hubo mucha más gente metida porque ya teníamos contacto con ‘Marulanda’ y con los de la zona donde ellos querían que nos encontráramos para tener el diálogo. También estuvo la Cruz Roja.

¿Por qué no aceptó a Álvaro Leyva como vocero?



Estaríamos cuatro días hablando del tema, el hecho es que no acepté a Álvaro Leyva como vocero y punto. No creía que era la persona indicada para ser vocero y por eso no aceptamos. No les dimos razones ni a ‘Marulanda’ ni a la prensa o a Leyva. Solo fue una decisión mía.

Álvaro Leyva, canciller, durante el Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: Archivo particular

¿Por qué enviar una carta tan dura al presidente Joe Biden en contra del gobierno de Gustavo Petro?

No es una carta dura. Yo hablo de que vamos para una narcocracia. Yo creo, como lo digo ahí, que por la amistad y lo que significó Joe Biden en el Plan Colombia debo advertirle que el gobierno Petro quiere entregarle el país al narcotráfico. Por eso mismo nosotros hemos levantado nuestra voz para decir que, después de todos los logros del Plan Colombia, hoy se quiere entregar el país al narcotráfico. Eso no lo vamos a permitir.



¿Por qué una narcocracia?



Le decimos a Joe Biden que el presidente Petro ha propuesto la legalización de la cocaína y de la coca, y que en su política de sometimiento hay varias críticas del fiscal Barbosa. Le decimos a Biden que va a hablar con Petro del tema ambiental, pero este no lleva en su agenda que es el narcotráfico el mayor destructor del medioambiente. Gustavo Petro representa justamente lo contrario de lo que representó Joe Biden cuando fue presidente del Comité de Relaciones Exteriores durante los gobiernos de Clinton y Bush. El actual presidente estadounidense colaboró en la implementación, creación, promoción y aprobación del Plan Colombia.

¿Qué pasó con el tema de su esquema y el choque con la UNP?



Lo que es importante aquí es que no hay garantías para la oposición. No hay garantías cuando el propio ministro del Interior desconoce que hay un partido político que es liderado por mí. Prada dice desconocer que hay un partido político, cosa que me extraña a mí en el ministro de la política. Segundo, yo creo que llevo más de una semana desde que llamamos al señor ministro y nunca tuvimos respuesta. Tercero, no es la reducción del esquema, es que no lo podemos utilizar.



Nada saco yo como expresidente de Colombia teniendo un esquema de seguridad si el propio Gobierno, que es el encargado por ley de velar por nuestra seguridad, no nos da los viáticos, los carros y la posibilidad de los pasajes para que viajen conmigo. Además, el Gobierno sabe que en nuestro caso, como líderes políticos, necesitamos enviar avanzadas, enviar a la gente con anterioridad y se debe tener los carros para movilizarse. Y la denuncia que hice en ese momento es que no había recursos ni para viáticos ni para poner vehículos a donde uno iba.

¿Se mantiene en que no tiene garantías?



Esas son las garantías mínimas que nos deberían dar y no ha sido así. Por eso insisto en que no tengo garantías. Yo soy quizás el único partido junto con Cambio Radical que estamos en la oposición. Me extraña la actitud de este gobierno, cuando el propio Presidente ha dicho que fue la mía la única administración en la que no se sintió perseguido. Miren esa contradicción, nosotros le dimos todas las garantías a Petro y él no nos las está dando.

Cuando dice que usted y Cambio son los únicos partidos de oposición, ¿es una pulla al Centro Democrático?



No, ellos son también oposición. Claro que ellos están en oposición y por eso pedimos las garantías para todos los partidos. Sobre todo, pido protección para esos partidos pequeños que están naciendo. El Gobierno debe garantizar la actividad política.



Pero la UNP ha dicho que no fue ausencia de garantías, sino que le exigieron dos veces viáticos...



Eso es falso y lo pueden averiguar, es una mentira de la UNP. Ellos se quisieron escudar queriendo enlodar a mis guardaespaldas, pero eso no es cierto. Eso está comprobado y se lo hicimos saber a la UNP. Es más, esa entidad no les está dando todos los viáticos a los guardaespaldas cuando viajan fuera de Bogotá.

El expresidente Pastrana aseguró que le habían reducido su esquema. La entidad aseguró que el tema es por incongruencia en los viáticos. Foto: EL TIEMPO-@UNPColombia

Hablando de su partido, ¿cómo va la consolidación de su colectividad?



Muy bien, con la Nueva Fuerza Democrática hemos recorrido 12 capitales en dos semanas. Tenemos una espada de Damocles encima: la resolución que nos devuelve la personería jurídica establece como término máximo 30 días hábiles para que los antiguos simpatizantes o militantes que están en otros partidos pueden regresar a nuestra colectividad sin que queden señalados de doble militancia o transfuguismo político. La semana pasada le pedimos al Consejo Nacional Electoral (CNE) una ampliación porque es muy difícil que en 30 días hábiles, con Semana Santa y la parálisis aérea, se pueda reclutar a todos los que quieran regresar.

¿Cuáles son esas figuras que vuelven a su colectividad?



Estamos trabajando en nombres porque hay preocupación sobre si se castiga con doble militancia o transfuguismo político. Pero ahora sabemos que cualquier persona, no solo conservador, sino liberal o independiente que quiera vincularse a la Nueva Fuerza, puede hacerlo antes del 25 de abril. Inclusive, si hay un concejal o diputado elegido por un partido distinto al Partido Conservador y quiere venirse con nosotros, puede hacerlo y no hay transfuguismo o doble militancia. Por eso, la importancia de que nos amplíen el plazo, porque hay mucha gente que quiere llegar. Mientras tanto, estamos armando todo el tema de los avales y coavales.



Apenas tengamos ya estructuradas las listas, daremos los nombres de las personas con las cuales vamos a estar trabajando para las elecciones de octubre. Nunca antes en la historia de Colombia unas elecciones locales habían sido tan importantes como estas. La centro derecha tiene que recuperar las grandes ciudades. Si no ganamos las locales, difícilmente ganamos las presidenciales.

Pero ¿hay algún candidato fuerte con el que vayan en una de las capitales?



Listas de la Nueva Fuerza aún no tenemos. Por el momento estamos avalando a muchos amigos que están haciendo sus propias listas en los distintos municipios. Estamos trabajando con gobernadores y exgobernadores, con congresistas y excongresistas. Todavía estamos en el proceso de consolidación. Una vez tengamos los equipos consolidados, los daremos a conocer. Veo a la gente con mucha receptividad porque están asqueados del partido y de la corrupción. No entienden cómo el Partido Conservador está con un gobierno que es la antítesis de nosotros y de lo que interpretamos como conservadores.

¿A los conservadores les cobrarán su apoyo al Gobierno?

Va a haber un gran castigo social en contra de ellos. Porque, como yo digo, la gente no va a identificar las reformas de la salud, laboral y pensional con Gustavo Petro, terminarán diciendo que son las reformas de los liberales, conservadores y de ‘la U’. Petro quiere instaurar una dictadura de 20 senadores y sin los conservadores, pues no logra las mayorías.

La carta de ‘Marulanda’ que menciona al canciller

Este domingo, en su columna en EL TIEMPO, Néstor Humberto Martínez volvió a cuestionar al canciller Álvaro Leyva por su supuesta cercanía con las extintas Farc. En esta ocasión, mencionó una carta en poder del expresidente Andrés Pastrana en la que ‘Manuel Marulanda’ pedía a Leyva como vocero de la guerrilla en las negociaciones del Caguán.



El documento se conoció ayer. Con tan solo dos párrafos y escrita mano, en la misiva se lee: “Lo saludamos cordialmente y al mismo tiempo aprovechamos para comunicarle la designación del doctor Álvaro Leyva Durán como vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep) en los diálogos de paz”.



En la carta se comunica que “el doctor Leyva” sería vocero en “ciertos temas específicos y por razones de interés nacional”. En el documento no quedan enunciados cuáles serían los aspectos que trataría el representante del grupo armado.



Hacia el final de la misiva, también se le adjudicó a Álvaro Leyva la distinción de intermediario entre el Gobierno y las Farc en el propósito de lograr “una paz justa, digna y verdadera”.



Juan Sebastián Lombo Delgado

REDACCIÓN POLÍTICA

