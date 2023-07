Después de hacerse público el audio en el que Óscar Iván Zuluaga, quien aspiró a la Presidencia por el Centro Democrático en 2014, en el cual habla de los dineros de Odebrecht que entraron a su campaña, el expresidente Andrés Pastrana aseguró que no cabe duda de que a la campaña de Juan Manuel Santos, quien ganó esa contienda electoral, también ingresaron recursos de la compañía brasileña.



"Juan Manuel Santos no puede escurrirle el bulto a la justicia y al pueblo colombiano cuando no cabe la menor duda sobre los dineros que recibió de Odebrecht para comprar la presidencia de la República de Colombia", dijo Pastrana.



El pronunciamiento del expresidente se da, además, porque la campaña de Juan Manuel Santos también fue investigada por el ingreso de recursos provenientes de la Odebrecht y porque según los audios de Zuluaga, en el Consejo Nacional Electoral iban a archivar esas investigaciones con el propósito de evitar una crisis institucional.

.@JuanManSantos no puede escurrirle el bulto a la justicia y al pueblo colombiano cuando no cabe la menor duda sobre los dineros que recibió de Odebrecht para comprar la presidencia de la República de Colombia. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) July 2, 2023

“Yo estuve en el Consejo Nacional (Electoral) y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Me dijo que él está hablando con el fiscal para que no siga insistiendo en eso (...)”, se escucha al excadidato uribista decir en uno de los audios que Daniel García Arizabaleta, enlace de Odebrecht en Colombia y hombre cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, le entregó a la Fiscalía para obtener beneficios judiciales.



De hecho, el exgerente de la campaña de Santos en 2014, Roberto Prieto, cumplió una condena de 5 años por los delitos de falsedad en documento privado, tráfico de influencias e interés indebido en celebración de contratos vinculados a la adjudicación a un tramo de la Ruta del Sol II.

Daniel García Arizabaleta y Óscar Iván Zuluaga. Foto: Archivo particular

Luego de escuchar a Zuluaga, García Arizabaleta, testigo estrella de la Fiscalía contra Zuluaga, quien será en los próximos días imputado, le contesta: “Álex Vega es de la tesis de que no pase nada”. “De que eso tiene que quedar en tablas en el Consejo Nacional Electoral”. “Todo eso está borrado”, remata Zuluaga,



Y precisamente así fue. Ambas investigaciones fueron archivadas en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, en el caso de Zuluaga, el entonces magistrado Carlos Camargo aseguró que no había suficiente evidencia en ese momento y García Arizabaleta no había confesado en ese entonces.



En el caso de Santos, también se archivó pero en agosto del 2018, cuando se vencieron los términos para adelantar ese proceso.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA