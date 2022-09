El expresidente Andrés Pastrana Arango expresó su molestia por el ingreso del Partido Conservador al gobierno del presidente Gustavo Petro. "La corrupta alianza con Petro de los parlamentarios conservadores desprecia a la militancia del Partido e insulta sus principios", dijo el exmandatario.

Pastrana, quien ha sido un férreo contradictor de Petro, cuestionó, además, a su colectividad por la reforma tributaria. "A Ocampo (en referencia al ministro de Hacienda), el dispensador de la mermelada de Petro a los partidos, le importa un pito la inflación desbordada. No tiene plan para enfrentarla y busca atizarla con una reforma tributaria peligrosamente inflacionaria", aseguró.



Pastrana se mostró severo con el partido, en general; y con el primer mandatario, en particular. "No hubo un voto conservador que avalara la manguala de Petro y su extrema izquierda con las organizaciones criminales del narcotráfico", dijo



El Partido Conservador señaló en un comunicado que "luego de una amplia deliberación del Directorio Nacional y la bancada parlamentaria, determinó declararse partido de gobierno, preservando y salvaguardando los principios que fundamentan el espíritu conservador".



La colectividad advirtió que "no abandonará con esta decisión la defensa de sus líneas azules: propiedad privada, la libre empresa, la familia, el Estado Social de Derecho, la Fuerza Pública, la libertad de expresión y el modelo económico que ha mantenido históricamente".



Así mismo, en el comunicado de los azules, dice que "por ello se reservará el derecho que otorga la ley para modificar esta posición, dentro del período constitucional del actual Gobierno, cuando estos principios u otros principios que defendemos se vean comprometidos".



El Estatuto de la Oposición establece que dentro del cuatrienio las colectividades pueden modificar por una sola vez su postura política frente al gobierno de turno.



POLÍTICA