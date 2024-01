¿Un referendo para que departamentos tengan autonomía fiscal? Gobernador electo explica

Andrés Julián Rendón, gobernador electo de Antioquia, en entrevista con EL TIEMPO, explica su propuesta de un referendo para lograr la autonomía fiscal en las regiones.



¿Por qué considera necesario que los departamentos tengan más autonomía fiscal?



La Constitución del 91 realmente dejó muy desprovisto de recursos a nuestro nivel intermedio de gobierno, que son los departamentos. Los departamentos son absolutamente dependientes de las transferencias de la Nación. Incluso Antioquia, que supuestamente es de los de mayor y mejor posición fiscal, casi la mitad de sus ingresos son transferencias de la Nación.



Las rentas que les dejaron a los departamentos distinta a un gran arsenal de instrumentos del que pueden disponer las ciudades y los municipios, son rentas básicamente de la colonia. Son rentas que existen sobre todo para corregir comportamientos que pudieran derivar en exceso de la sociedad, como el consumo de licores, de tabaco, de juegos de azar...etc.



Entonces, estructuralmente esos tributos, en la medida en que los ciudadanos moderan sus hábitos de consumo, tienden a decrecer y por eso los departamentos se quedaron sin con qué atender las necesidades de la gente y las exigencias del territorio. Eso es lo que me ha llevado a mí a plantear que le demos un vuelco a la forma cómo se financian los departamentos para que así como los municipios tienen un tributo local directo por excelencia, como es el predial, los departamentos puedan quedarse con los otros dos tributos directos por excelencia que son renta y patrimonio.

Andrés Julián Rendón, gobernador electo de Antioquia. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

¿Qué propone para el referendo?



El referendo que estamos planteando puntualmente pretende modificar el artículo 298 de la Constitución que habla lo que pueden hacer los departamentos, agregándole solamente estas líneas: “Solo los departamentos podrán gravar la renta del patrimonio de las empresas y las personas de su territorio”.



Así como el 317 de la Constitución dice que solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble de donde se deriva el predial, que se diga que sólo los departamentos podrán gravar la renta del patrimonio de sus empresas y de sus personas.

¿Eso qué resultados tendría?



Eso generaría una gran revolución fiscal. A 27 de 32 departamentos se les duplicarían los ingresos y tendríamos que ver, por supuesto, cómo les compensamos y les pagamos a la Orinoquía, a la Amazonía, al Chocó y a San Andrés, lo que representan para Colombia y para el mundo, ambientalmente.

Pero eso podría terminar afectándolos a ellos que no tienen tanta industria para recaudar ese tipo de dinero… ¿Cómo los compensarían, ha pensado en eso?



Sí, claro, hemos tenido discusiones e incluso lo hemos hablado con el director de Planeación actual, porque a esos departamentos hay que pagarles para que sigan siendo los pulmones de Colombia y del mundo. Eso tiene que quedar bastante bien definido.



Esto no se trata de aporrear a unas regiones, sino simplemente de quebrarle el espinazo a ese centralismo fastidioso y asfixiante que tiene Colombia desde 1886 y que no se corrigió con la Constitución del 91 como hubiésemos querido.



Esta es una forma muy rápida, muy importante de hacerlo consultando a la ciudadanía, pero por supuesto cuidando la unidad nacional y que todas las regiones tengan recursos para responderles a su gente y a sus territorios.

¿Ha hablado con otros gobernadores sobre esta propuesta?



Claro. A la mayoría les gusta, pero tienen la preocupación de definir muy expeditamente cómo vamos a compensar a los que necesitan ser compensados en su rol estratégico de ser el pulmón de Colombia y del mundo.

Gobernadores electos en Cartagena. Foto: Escuela Superior de Administración Pública.

A la mayoría le gusta…pero ¿a quién no le gusta?



La gobernadora electa del Chocó me dijo: “Estás planteando algo en lo que nosotros no nos vemos muy identificados”. Yo le dije: el Chocó, la Orinoquía, el Amazonas y San Andrés tienen que verse reflejados en esta iniciativa con una compensación, con un pago directo que se haga por representar lo que representan para el país ambientales.

¿Y quién pagaría eso? ¿Los departamentos?



El país ya tiene muchas figuras y tenemos ejemplos de distintos arreglos institucionales de cómo, en una escala superior y guardadas las proporciones, se puede hacer un pago por servicios ambientales. Eso debemos pensarlo. Eso no debe ser motivo para que dejemos de tramitar esta solución de darle realmente más autonomía fiscal a las regiones y resolver situaciones que no se han podido resolver.

¿Qué no se ha podido resolver en Antioquia?



Antioquia tiene dos millones de antioqueños aguantando hambre. Hay vías destruidas, la infraestructura educativa caída, no hay conectividad digital, es decir, tenemos un gran número de dolores y de pendientes que queremos tramitar, pero no tenemos con qué hacerlo. Si eso pasa en Antioquia imagínese en otras latitudes.

¿Pero eso no es resultado del mal manejo de los recursos en los últimos gobiernos departamentales?



Esta propuesta corrige mucho eso. Cuando los ciudadanos sienten que es con cargo a su esfuerzo tributario que se desarrolla su territorio, que se provee el nivel de desarrollo que toma lugar en su territorio, ellos eligen mejor. No se ha preguntado alguna vez por qué, salvo contadas excepciones como la que infortunadamente vivió Bogotá con Los Moreno y Medellin con Quintero, hay menos casos de corrupción que en los departamentos? ¿Sabe por qué es? Porque los ciudadanos intuitivamente perciben y sienten que el nivel de desarrollo de esas ciudades lo pagan ello.



Esa relación entre los ciudadanos y el gobierno es mucho más estrecha en los gobiernos locales que en los departamentales porque la tributación de los departamentos es para corregir comportamientos que eventualmente pueden ser excesivos o negativos por parte de la sociedad, es una tributación indirecta. Cuando al ciudadano se le toca su esfuerzo directo tributario, eso inmediatamente conduce a que ellos elijan mejor.

El senador de la Calle tildó su propuesta de egoísta. ¿Qué le responde?



Todo mi respeto por el senador De la Calle. Es una persona que obviamente tiene toda la autoridad para opinar sobre este tema, pues estuvo detrás del liderazgo que tomó lugar en la Constitución del 91, pero realmente nos toca reconocer a todos que eso no quedó bien definido, la financiación de los departamentos no quedó bien definida.



Nosotros todo lo llevamos a una gran bolsa que la maneja la Nación y el año pasado la Nación, solo por renta y patrimonio, recogió una cifra cercana a los 100 billones de pesos y solo les transfirió a las regiones 56 billones de pesos.



Antioquia, por ejemplo, el año pasado hizo un esfuerzo tributario y le envió a la Nación 30 billones de pesos por distintos conceptos. La Nación nos devolvió la sexta parte, un poco más de 5 millones de pesos.

Humberto de la Calle en entrevista con el periódico El Tiempo . Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Entonces nosotros fuimos con ese arreglo institucional definido en la Constitución que para que las regiones se desarrollaran, que para que a la vuelta de unos años La Guajira fuera distinta, el Chocó fuera distinto, la Amazonía distinta y antes al contrario todos los días hay más precariedad, más debilidad institucional, más carencias en esas zonas.



Entonces nos toca también reconocer que ese camino que escogimos no ha dado los frutos que nosotros queríamos que dieran y uno no puede seguir insistiendo en el mismo modelo cuando tiene los resultados que no son los esperados.



Este camino podría implicar doblarse los ingresos a 27 departamentos y así tener una vigilancia estrecha por parte de la ciudadanía para que la plata que ellos mismos tributan a través de fuentes tan importantes como son los gravámenes de renta y patrimonio, puedan fiscalizar que se destinen exclusivamente a mejorarles sus vidas y sus condiciones de bienestar en los territorios.

¿Cuál es el porcentaje de autonomía fiscal de usted propone? El gobernador saliente Aníbal Gaviria propone un 50/50…



La totalidad. Hoy estamos por la mitad de la tributación directa porque la Nación tiene otros tributos muy importantes como el IVA, la tributación propia de comercio en el exterior...eso no se toca. Nosotros nos quedaríamos con la tributación directa que son renta y patrimonio y esos dos conceptos, en su totalidad, lo manejarían los departamentos.



La Nación puede seguir haciendo el recaudo, pero los departamentos tendrían que definir las bases gravables de sus tributos, las tarifas. Yo me sueño con que aquí también exista una suerte de competencia fiscal para que los departamentos se embarquen en establecer mejores condiciones tributarias y alberguen más empresas y más gente.



Es que mire, por ejemplo, el 90% de los municipios de Antioquia es absolutamente dependiente también de lo que la Gobernación haga por ellos, si la Gobernación no decide ni qué hacer en 90 de cada 100 municipios del departamento, esos municipios solamente van a poder hacer lo rutinario, las cosas extraordinarias solo las provee el gobierno departamental, pero si no hay con qué es muy difícil responder.

Hace un tiempo nos dijo que armaría un equipo para liderar este referendo. ¿Ya tiene equipo?



Yo alcancé a conformar un equipo de nueve personas desde marzo de este año, pero no alcancé a recogerles los dos millones de firmas, entonces ahora estoy de nuevo ambientando el tema.



Espero hacer una cosa más plural, hay muchas personas que ya se nos han ofrecido a participar en el asunto. Yo le voy a pedir al doctor Eugenio Prieto, que es el secretario designado de Hacienda, que tome un papel muy activo muy protagónico en esta materia. Él es un gran conocedor del Estado, de las mejores formas, muy amigo de la concertación y del diálogo. Es una figura que nos ayudará mucho a que esto tome el lugar, pero he hablado con varios ex ministros de Hacienda, con líderes de otras latitudes y a todos les gusta mucho este camino porque es uno expedito, no fácil, pero sí más tranquilo que por ejemplo hablar de la federalización de Colombia, que es otra discusión un poco más grande.



No dejo de reconocer que esa sería la forma ideal de organización estatal, pero en Colombia incluso ya hemos tenido guerras civiles por cuenta de eso, entonces esto es un camino que solo pasa por anexarle tres líneas al artículo 298 de la Constitución y por eso creo que podría tener un éxito importante.

¿Es decir que un primer paso sería el referendo y luego promover que Colombia sea un Estado federal?



No. Yo realmente me daría por bien servido si Colombia llegara a tener una regla institucional de este orden donde las regiones, los departamentos, manejaran los impuestos de renta y de patrimonio, donde definiéramos como le pagamos a la Orinoquía, Amazonia, Chocó y San Andrés por lo que hacen por toda la sociedad en su conjunto. Eso por sí solo sería una revolución fiscal que le daría mucho vigor a los departamentos para atender las necesidades de la gente y las acciones del territorio.

Andrés Julián Rendón, Gobernador electo de Antioquia. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Para sacar adelante esto se necesitan 10 millones de votos. Necesita más apoyo. Senadores como María Fernanda Cabal le anunciaron su apoyo. ¿Hay algunas otras personas del Congreso que le hayan expresado su respaldo?



Sí. Por ejemplo, si uno revisa lo que ha sido la historia académica de trabajo del senador Guido, que también fue gobernador de Caldas, yo he tenido con alguna intermitencia un diálogo con él sobre este tema particular y a él le parece una buena salida. No he hablado con el actual presidente del Congreso Iván Name, pero le he escuchado también un discurso muy a favor.



Juan Fernando Cristo, en otra tonalidad, también propone algo parecido. Lo han propuesto los gobernadores actuales más en el camino de federalización, que me parece un poquito más difícil, aunque sería ideal. Pero repito que este camino no es fácil, pero sí más sencillo si nos concentramos solo en resolver primero el tema de la autonomía fiscal.



Lo demás sería algo que pueda ser una consecuencia de este gran salto que sería muy importante conquistarlo.

Para esto se necesita un gran respaldo en el país. No solo hay que conseguir dos millones de firmas para convocar el referendo y surtir el trámite legal sino que a la hora de elegir tienen que salir a votar más de 10 millones de colombianos.



¿Y cree que será fácil conseguir esos votos?

Fácil no hay nada. Pero como decía Churchill, el liderazgo es para gastarlo en los trámites difíciles.

¿Tiene la convicción de que lo puede lograr?

Si.



¿Qué tipos de proyectos deberían manejar la Nación y cuáles los departamentos?

Nosotros le rogamos al Gobierno para que hiciera los cierres financieros para unas vías que terminan por conectar no solamente Antioquia sino a todo el suroccidente colombiano con el puerto más próximo que podrían tener en el Caribe , que es en el Uraba antioqueño. Entonces las vías son cosas que deberían ser temas absolutamente regionales.



La formación para el trabajo. Nosotros tenemos un instituto que queremos mucho, pero que termina definiendo por todos y por nadie a la vez las competencias de formación en el trabajo, cuando eso tiene una diferenciación regional que debería tenerse en cuenta.



La misma atención a la primera infancia. Un proyecto como este de facto implicaría que los departamentos tuvieran que asumir lo que hoy se financia vía Sistema General de Participaciones, porque ya eso sería algo que le tocaría a cada departamento asumir y entregar a su vez los recursos a municipios para la salud, educación, saneamiento básico, recreación cultural y deporte.



La Nación se podría quedar con las regalías y utilizar los los recursos de regalías para proyectos que superen la realidad regional: grandes conexiones férreas, viales, etc. La política macroeconómica, la defensa, la justicia. Eso tiene que seguir manejándolo el Gobierno. Hay que redefinir las competencias.



Este gobierno incluso se está metiendo en el resorte de lo que hacen los alcaldes. Nos acaban de quitar la delegación minera…



¿Esto le traerá muchos choques con el presidente Petro? ¿Cuál es su mensaje para el gobierno?



El Presidente puso un mensaje diciendo que esto implicaría que los recursos que se generan en Antioquía se queden en Medellín, lo que no es cierto porque el gobierno departamental manejaría la gran bolsa de lo que produce la tributación directa para todo el departamento y esto impactaría en todos los rincones llevando bienes y servicios públicos que se necesitan más, por supuesto, en la periferia del departamento.



La relación mía con el Presidente va a ser muy respetuosa, muy institucional, pero siempre atendiendo el mandato de los antioqueños de defender sus intereses de defender esta tierra y yo no dejaré de hacerlo ni un solo instante de mi gobierno.

Aura Saavedra REDACCIÓN POLÍTICA

Sebastián Carvajal CORRESPONSAL EN MEDELLÍN