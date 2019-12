'Yo soy inocente, yo fui condenado por un delito que no cometí': Arias

“Yo soy inocente, yo fui condenado por un delito que no cometí en un proceso lleno de anomalías. Sé que algún día veremos justicia.” Esto aseguró el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias durante una entrevista en el programa radial La Hora de la Verdad.

Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 17 años de prisión por el caso de Agro Ingreso Seguro, y quien está preso en el Cantón Norte después de ser extraditado desde Estados Unidos, habló durante más de una hora con el medio de comunicación y contó cómo vivió sus días de prisión en Estados Unidos, a donde fue en el 2014 en búsqueda de refugio político.



“Yo estuve en una cárcel de los Estados Unidos en una celda de dos por dos, teniendo que sobrevivir. No sé cómo lo hice, pero lo logré.” Contó, además, que en sus días en esa prisión ha buscado mantener la mente ocupada: “Esto no ha sido un proceso fácil, pero vamos bien y seguimos confiando en Dios.”



Además, aseveró que "llegará la justicia" y va a recuperar su libertar para estar con su familia.



"Les he dicho también que ante una agresión siempre un argumento, ante un ultraje, un documento, ante una mentira, una verdad con una prueba. Y si viene un insulto, mantengamos silencio porque este país no necesita más polarización”.



Esta es la primera entrevista que concede Andrés Felipe Arias desde que regresó al país, en julio del 2019. De hecho, solo se conoce una imagen desde su llegada al país, la cual también fue publicada por La Hora de la Verdad cuando anunciaron la entrevista.

Andrés Felipe Arias, exministro. Foto: La hora de la verdad

Su regreso al país ha estado envuelto en medio de polémicas. Una de ellas es un proyecto de ley presentado por el Centro Democrático el cual pretende otorgar la doble instancia retroactiva para quienes fueron condenados antes de que esta se estableciera en el país.



De igual forma, hace unos días estuvo envuelto en una polémica cuando publicó una carta dirigida al actor Julián Román, en la cual le dice que “no soy el criminal que usted cree que soy (...), fui condenado injustamente por un delito que no cometí, en medio de un proceso judicial colmado de anomalías”.

El exministro fue considerado como el fiel discípulo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático. Incluso se llegó a comentar que sería su sucesor en la Presidencia de la República, en 2010.



POLÍTICA