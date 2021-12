En estos tiempos cuando reina el espíritu fraternal de la Navidad, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha salido a escena “cargado de tigre”, como solía decir él mismo cuando no podía contener su temperamento. ¿Por qué? La respuesta pasa por las declaraciones del propio Uribe, hace un año, cuando sentenció en El Ubérrimo: “Por la defensa de la libertad y la democracia, hasta el final. Ojo con el 22”.

En ese momento, la inquietud de Uribe era porque creía que, si bien en la Casa de Nariño estaba uno de sus herederos, el presidente Iván Duque, y que contaba con una sólida y cohesionada bancada en el Congreso, este poder podría estar en riesgo en las elecciones que vienen.



Lo grave, para él, no sólo era que el Centro Democrático, CD, fuera desbancado en las urnas, sino que asumiera el poder una figura ideológicamente contraria a sus intereses. El tiempo le ha dado la razón.



Todas las encuestas realizadas hasta ahora muestran en el primer lugar en la intención de voto de los colombianos al izquierdista Gustavo Petro. De hecho, no hay un sondeo que no ubique al dirigente del Pacto Histórico en la segunda vuelta.



Petro avanza con paso firme al punto que incluso ya ha enviado mensajes al precoz dirigente de izquierda Gabriel Boric - abanderado del Frente Amplio y el Partido Comunista, quien se hizo con la presidencia en Chile - sobre lo que pueden hacer en llave en el futuro.



“Si gano la presidencia de Colombia buscaría revivir y potenciar el Pacto Andino. El Pacto Andino puede ser la plataforma de una industrialización de la región donde Chile y Colombia deben ser aliados”, le escribió Petro, en su perfil de Twitter, al recordar un mensaje que el hoy presidente electo de los chilenos le mandó en junio de 2018.



“Un orgullo ser parte de la izquierda joven y latinoamericana que crece en nuestro continente. Un abrazo firme a la distancia, desde el sur, a Gustavo Petro, ¡y toda la fuerza para este domingo!”, le dijo en aquel entonces Boric cuando enfrentaba a Duque en la segunda vuelta.



Ante esta posibilidad, Uribe ha vuelto a saltar al ruedo y ha aprovechado la circunstancia para mostrar que tiene la energía para continuar batallando y no irse a descansar como se lo pidió el fin de semana anterior, el expresidente Juan Manuel Santos.



“Expresidente Uribe: el país entero está hasta la coronilla e indignado por las peleas entre los expresidentes y en particular Uribe vs. Santos”, le dijo el premio Nobel.



“Hicimos lo que pudimos. La historia nos juzgará. Pero el turno es ahora de otros. Nunca es bueno aferrarse al poder. Le haríamos un gran servicio a Colombia si en lugar de dar tanta lata –por ejemplo, en estas elecciones, como yo ya procuro hacerlo–, permitimos que surjan nuevos liderazgos para que afronten los inmensos retos que hoy tiene el país”, le pidió Santos.



No, le respondió Uribe. No son tiempos para pensionarse y retirarse a sus cuarteles de invierno. “Quieren que me dedique a cuidar a mis nietecitos y mis nietecitos lo que necesitan es un presidente que sepa administrar bien el país”, le dijo este miércoles el expresidente Uribe a EL TIEMPO.



Pero, ¿por qué no deja las cosas así? Porque simple y llanamente, como él lo predijo, Petro puede ganar.



“Me preocupa mucho la elección de Petro. La sola rabia de Petro con la empresa privada y la democracia colombiana causa pánico. Así él llegue a ser un santico en el gobierno, su sola rabia causa pánico”, afirmó Uribe en la entrevista con este diario.



Por si fuera poco, el jefe del CD aprovechó el espacio y la emprendió contra Sergio Fajardo, miembro de la Coalición Centro Esperanza, quien, además, marcha segundo en las encuestas: “Uno que ha sido bien prudente con el doctor (Sergio) Fajardo. Por eso dije que el doctor Fajardo no es corrupto, pero ha sido un pésimo administrador".



En el camino, Uribe también se ha mostrado crítico con Alejandro Gaviria, otro de los aspirantes que compiten por la Presidencia. Es decir, Uribe no está para treguas.



El expresidente pasa así a la ofensiva en momentos en que su partido exhibe unas fisuras que amenazan su navegabilidad. Hay peleas internas como la de María Fernanda Cabal con Óscar Iván Zuluaga, la del representante Gabriel Santos contra la presidenta de la corporación Jennifer Arias; la de varios barones del CD a quienes no les gusta la gestión de Duque, entre otras; y una candidatura presidencial que no aún no arranca.



Sobre lo primero, Uribe llamó la atención: “(El) Centro Democrático ha sido un esfuerzo significativo de muchas personas; las tesis son útiles para la democracia; resulta inaceptable que se sustituya la discusión argumental por el insulto; ninguna discrepancia con el Gobierno puede llevar a maltratar al presidente de la República”, exigió.



Sobre lo segundo, Uribe sabe que en caso de que él se vaya a disfrutar de su pensión, el candidato elegido no tendrá en solitario la fuerza suficiente para convencer a los electores. En todas las encuestas los números no favorecen a Zuluaga a pesar de su hoja de vida en la que muestra haberle ganado a Santos la primera vuelta de las presidenciales.



De ahí, que los analistas consideren que en unas elecciones en las que priman las coaliciones, Zuluaga debe sumarse a una.



"En cuanto a acuerdos con otros partidos para alguna coalición, lo maneja él (Zuluaga). A mí lo que me toca es hacer campaña por el partido, recordar tesis, estimular los logros del presidente Duque, decir lo que falta (…) y me toca también decirle al doctor Fajardo ‘no se equivoque con nosotros’, o decirle al doctor Petro 'no nos enrede’. Me toca hace ese gasto, que no es de la personalidad de Óscar Iván. A mí me toca hacer esos gastos”, le dijo Uribe a EL TIEMPO.



Uribe sabe que sus rivales políticos le han tomado una ventaja que no es marginal. “En 2022, por primera vez en años no ganará el que diga Uribe”, pronostica Fajardo.



De ahí, que él no tenga pausa para dedicarse a cantar villancicos sino que se le vio levantar la voz para dejar en claro que está listo para confrontar ahora y en el 2022.



POLÍTICA