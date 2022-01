Atrás quedaron las épocas en que un aspirante era arropado por un solo partido político, hecho que le daba el impuso suficiente para alcanzar la presidencia de la República. En estas elecciones, se han conformado tres bloques definidos de los que muy seguramente saldrá el sucesor de Iván Duque.

Este cara a cara los precandidatos presidenciales de EL TIEMPO Casa Editorial y el Grupo Editorial Semana, será, entre otras cosas, una muy buena oportunidad para que los colombianos conozcan en conjunto las ideas de cada uno de los integrantes de las tres coaliciones hasta ahora en competencia: Equipo por Colombia, centro derecha; Coalición Centro Esperanza, centro e izquierda; Pacto Histórico, izquierda.



Entre los precandidatos invitados y que confirmaron su presencia están los exgobernadores Sergio Fajardo y Camilo Romero, el exministro Alejandro Gaviria, el exalcalde Federico Gutiérrez, el excongresista Juan Manuel Galán, Ingrid Betancourt y los senadores Jorge Enrique Robledo y Gustavo Petro, quienes están en algunas de las coaliciones.



De igual forma, estarán en el cara a cara el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.



La mayoría de estos precandidatos están agrupados en una de las tres coaliciones y el objetivo de cada uno de ellos es que el próximo 13 de marzo, el mismo día de las elecciones legislativas, obtenga el pasaporte para ir a la primera vuelta presidencial.



Zuluaga y Hernández, por su lado, han manifestado su intención de no participar en estas convergencias políticas y buscarán la Presidencia de manera independiente. El primero con el aval del Centro Democrático y el segundo, con firmas. ¿Lograrán llegar en solitario a la Presidencia? Varios analistas consideran que es un camino muy difícil por la atomización del electorado.



Los movimientos de la Coalición Centro Esperanza



De hecho, la conformación de cada una de las coaliciones ha marcado los últimos hechos informativos. Así, por ejemplo, la Coalición Centro Esperanza anunció ayer que seguirá con su lista de siete precandidatos a la Presidencia y le hizo una nueva invitación al ex ministro Luis Gilberto Murillo para que se sume a la consulta.



“Seguiremos avanzando juntos en nuestro propósito de ofrecerles a los colombianos un proyecto político colectivo de oposición frente al actual Gobierno y alejado de los extremos y de los caudillismos”, afirmaron los integrantes de esta alianza.



Esto quiere decir que en Centro Esperanza siguen en competencia Fajardo, Amaya, Gaviria, Cristo, Ingrid, Galán y Robledo.



En menos de dos semanas las tres coaliciones que buscarán la Presidencia sufrieron modificaciones que, en algunos casos, parecen trascendentales, en las que salieron y entraron precandidatos.



Los movimientos más fuertes se sintieron, sin duda, en Equipo por Colombia. Una alianza de derecha y centroderecha en la que la mayor novedad fue la negativa –dos veces– del aspirante presidencial por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, a ingresar a ella.



Óscar Iván Zuluaga reitera que no entra a Equipo por Colombia



La decisión de Zuluaga, que implica que el uribismo iría en solitario a la primera vuelta presidencial, se originó en el “desacuerdo” que expresó el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, a que el aspirante uribista estuviera en Equipo por Colombia.



Pese a los llamados de otros integrantes de esa convergencia, como el exalcalde Federico Gutiérrez y el senador conservador David Barguil, y al ingreso de la senadora Aydée Lizarazo, del Movimiento Mira, aliado del uribismo, Zuluaga dijo dos veces que ‘no’ y esta misma semana se lanzó a las calles a buscar el favor del electorado.



Aunque el camino elegido por el aspirante presidencial uribista parece estar generando un ambiente de unidad en el Centro Democrático, varios observadores han manifestado que será difícil que una fuerza política en solitario alcance la Presidencia, y que no participar en las consultas de marzo podría afectar negativamente las listas a Senado y Cámara de esta colectividad. Sin embargo, este efecto solamente se verá ese día.



En esta misma coalición se confirmó que la jefa del partido de ‘la U’, Dilian Francisca Toro, no competirá por la jefatura del Estado, como lo había informado EL TIEMPO. En su reemplazo, el aval de esta colectividad fue para el exalcalde Enrique Peñalosa, quien no logró recoger las firmas necesarias para avalar su aspiración presidencial.



De acuerdo con el senador por ‘la U’ José David Name, uno de los mayores electores de ese partido, pese a que le dieron el aval a Peñalosa, esto no quiere decir “que estemos obligados a votar por él”, sino que, en algunos casos, las inclinaciones podrían estar en otras precandidaturas.



“Hay algunos integrantes de ‘la U’ que están con Peñalosa, otros con Federico Gutiérrez, otros con Alejandro Char y otros con Óscar Iván Zuluaga, por ejemplo”, afirmó el congresista costeño.



Este hecho ha dado a pensar que las mayorías del partido de ‘la U’ podrían repartirse entre diferentes aspirantes presidenciales en las consultas de marzo y no estarían solamente con Peñalosa, algo de lo cual el precandidato parece ser consciente.



Este hecho podría explicarse en que el aspirante presidencial no ha tenido una relación demasiado cercana con esta colectividad, la cual nació a instancias de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos cuando el primero ostentaba la presidencia en 2005.



“Los ciudadanos van a votar por el que quieren y no están amarrados. Pero yo sí espero que los candidatos al Congreso de ‘la U’, a medida que nos vayamos conociendo mejor, vean que en Enrique Peñalosa tienen una excelente opción”, le dijo el exalcalde a este diario.



Y en el Pacto Histórico el único movimiento fue la confirmación de que la activista Francia Márquez estará en la competencia. La duda surgió luego de algunos incumplimientos que le habían hecho a Márquez en la conformación de las listas al Congreso de esta coalición.



El próximo 11 de febrero vence el plazo para que estas tres coaliciones informen a la Registraduría quiénes serán los precandidatos que participarán en las consultas de marzo. Por ahora, hoy los colombianos podrán conocer las ideas de cada uno de ellos.



POLÍTICA