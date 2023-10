¿Por qué Carlos Caicedo renuncia para salir a hacer política a 17 días de elecciones?

La sorprendente renuncia al cargo de gobernador del Magdalena por parte de Carlos Caicedo tiene varias lecturas a corto y a largo plazo. En primer lugar, se convierte en el protagonista de la campaña electoral de Santa Marta y de este departamento, y de paso se ubica en la fila de aspirantes a suceder a Gustavo Petro.

La jugada de Caicedo es calcada a la de Daniel Quintero y muestra no solo los vacíos legales que permite que los mandatarios regionales dejen tirado el puesto, pongan a alguien de su confianza en el cargo y se vayan a la calle a hacer campaña electoral.



En efecto, tras la anulación por parte de la autoridad electoral de la candidatura de su hermana Carmen Patricia Caicedo y de las dudas electorales sobre presuntas inhabilidades que rodean la candidatura de Jorge Agudelo Apreza, uno de sus alfiles, por su inscripción extemporánea del calendario electoral, Caicedo tendrá voz para denunciar lo que considera una persecución.



Agudelo Apreza, de 43 años, especialista en Derecho Tributario, Aduanero y Cambiario, con maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas Corporativas, corre contra el reloj para competir por el mandato en la ciudad. Ahora suma a su campaña a la figura más influyente de la política de esa región del país.



Es un libreto similar al de Daniel Quintero, quien renunció a la Alcaldía de Medellín para hacerle campaña a Juan Carlos Upegui y quien sostiene sin pudor que lo hace porque él no puede permitir que ganen “los violentos”.



En el propósito de consolidar su poder, Caicedo quiso que su hermana fuera la alcaldesa de Santa Marta, a pesar de que las autoridades electorales consideran que había una evidente incompatibilidad porque, entre otras cosas, él es ordenador del gasto.



Pero en el horizonte tiene un problema adicional para los intereses de su partido Fuerza Ciudadana. El Consejo Nacional Electoral estudia también la revocatoria de la inscripción de la candidatura de Rafael Martínez a la gobernación del Magdalena, avalado por este movimiento político.



En este caso es por doble militancia. A Martínez se le señala de recibir y apoyar en tarima pública a candidatos a la asamblea del partido de ‘la U’, mientras que Fuerza Ciudadana tiene una lista a la asamblea y no puede apoyar a otros partidos.



Sea como sean los resultados electorales del Magdalena y Santa Marta, es evidente que Caicedo ha consolidado un liderazgo en la izquierda que después de este 29 de octubre buscará capitalizar a nivel nacional.



¿Por qué? A partir de ese día, el país, en general, y la izquierda, en particular, estarán con escenarios de poder distintos. Daniel Quintero, por ejemplo, continuará dando pasos en la búsqueda de convertirse en el candidato de este sector político para las presidenciales de 2026.



Quintero, y su partido Independientes, tiene candidaturas en distintos lugares del país y ya se le vio haciendo campaña en Montería y Cartagena.



Si bien Caicedo ha tenido diferencias con el presidente Gustavo Petro, también es cierto que el jefe del Estado valora su trayectoria. Eso se demostró cuando el CNE negó la candidatura de su hermana y este salió a expresar su molestia al considerar que se estaban cerrando puertas a las opciones progresistas.



