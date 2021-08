La equivocada defensa de Petro a Gustavo Bolívar

Gustavo Petro salió en la mañana de este martes en defensa de Gustavo Bolívar con un escueto trino de consecuencias imprevisibles en su campaña política en el camino a la búsqueda de la Presidencia de 2022. Se trata, sin embargo, de un capítulo más en una serie que empezó hace varios meses.

(Puede leer: Gustavo Bolívar le responde al actor Bruno Díaz que lo acusó de estafa)



En las últimas horas, Bolívar ha sido noticia por una pelea con el actor y exconcejal de Bogotá Bruno Díaz. Este último lo denunció por el incumplimiento de un pago a su fallecido hijo Diego Díaz por un contrato en un trabajo en un hotel del congresista en Ricaurte, Cundinamarca.



Diego, quien se había catalogado como “pionero y reconocido por la implementación de sistemas de energías renovables”, tenía una empresa con la que decía lograr reducir los costos de los servicios de energía.



Se trata de un asunto entre particulares que saltó a la esfera pública por el eco mediático dado por Bruno Díaz al asunto.



De hecho, Bolívar –también a través de las redes sociales- respondió con la tesis de que él siempre ha “frenteado sus deudas”. Empero, añadió que contaba con pruebas que involucran a “compañeros” de su tendencia política que buscan beneficiarse del escándalo.



En este punto, el hecho sale de la órbita de una deuda entre particulares para convertirse en un motivo de discusión de política electoral.



Se trata de un episodio protagonizado por Bolívar que afecta directamente a Petro. ¿Por qué? No solo es su compañero en el senado, sino su máximo escudero en especial en las redes sociales. En la campaña presidencial de 2018 tenía el privilegio de ir con él en el carro para grabar sus movimientos que después convertían en mensajes para sus electores. La relación se consolidó.



"Si Avianca quiebra hay que ayudarla, si Bolívar quiebra hay que criminalizarlo. Triste lógica de la prensa. Siendo senador Bolívar hubiera podido salvar su empresa con dineros públicos del PAEF. Solo necesitaba vender su voto. No lo hizo. Esa es la mayor prueba de honestidad”, trinó Gustavo Petro.



(En contexto: Gustavo Petro defiende a Bolívar sobre acusación de estafa)



Es imposible no asociar a Bolívar sin Petro. Ambos, por ejemplo, tienen una página web que llaman los ‘Gustavos’ en donde difunden sus tesis políticas e interactúan con sus seguidores.



En este proceso, Bolívar optó por dar su apoyo decidido a los miembros de la primera línea, un movimiento que surgió en el marco del paro nacional y que ha derivado en violentos daños contra la infraestructura física en varias ciudades del país y en el ataque a miembros de la Policía.



(Además: ‘No creo que sea el escritor de sus novelas’: Díaz sobre Gustavo Bolívar)



Por si fuera poco, varios de ellos han sido capturados por la policía acusados de gravísimos delitos como asesinato y tortura.



En el campo de los símbolos usaron los cascos amarillos –suministrados por Bolívar- y la bandera de Colombia al revés.



Con el cansancio natural por los estragos, el movimiento empezó a generar rechazo en varios sectores de la población.



Bolívar, sin embargo, siguió en su defensa y decidió llevar los cascos amarillos y la bandera de Colombia al Capitolio Nacional a la instalación del Congreso, el pasado 20 de julio. La puso -como los miembros de la primera línea- al revés.



El gesto provocó el rechazo de sus adversarios políticos, en el plano formal; pero en el fondo le costó el cargo a una de las vicepresidencias.



En efecto, ese día Bolívar perdió la segunda vicepresidencia del Senado luego de una votación en la que 66 senadores votaron en blanco en un hecho inédito. Solo 32 respaldaron su postulación.



Esto obligó al nuevo presidente del Senado, el conservador Juan Diego Gómez, a decretar un receso para que los partidos de oposición analizaran si postulaban nuevamente a Bolívar o elegían a otro congresista para que los representara en la mesa directiva de esa corporación.



Finalmente, el partido Alianza Verde postuló a Iván Name Vásquez, quien logró 67 votos a favor contra uno en blanco.

Si Avianca quiebra hay que ayudarla, si Bolívar quiebra hay que criminalizarlo. Triste lógica de la prensa FACEBOOK

TWITTER

Lo ocurrido fracturó a un más la relación entre el Pacto Histórico y la Coalición de la esperanza. Petro, sin embargo, salió en defensa de Bolívar.



Lo sucedido puede leerse como la primera derrota electoral de la Colombia Humana en este proceso. Con solo dos congresistas, tenía la posibilidad de alcanzar una de las vicepresidencias, pero se armó una unidad sin precedentes para impedirlo.



Varios legisladores reconocieron que las acciones de Bolívar eran insultantes y no merecía representarlos.



Luego vino el episodio con Bruno Díaz y ahora la pelea que alcanzó un punto más crítico con la mandataria de los bogotanos.



Así es. En la mañana de este martes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tuvo unas declaraciones muy fuertes en contra de Bolívar a quien señaló abiertamente de estar detrás de los hechos de vandalismo que afectan la ciudad.



"Lo digo con claridad. En Usme, en Kennedy y Suba lo que hay es una combinación de politiquería, desde senadores con Gustavo Bolívar y el petrismo, radicalizando jóvenes que terminan incluso en vandalismo y también financiación de organizaciones delincuenciales y de microtráfico en esas zonas, que aprovechan la financiación de este tipo de protestas y bloqueos para mantener distraída la Policía, en vez de que los estén persiguiendo a ellos", dijo la mandataria.



"Hemos judicializado a 36 personas. Dieciséis ya están en la cárcel respondiendo por destrucción de bien público, por quemar buses de TransMilenio, por dañar nuestra infraestructura pública, nuestros andenes y también por agredir a nuestros servidores públicos. Bogotá no va a permitir bajo ninguna circunstancia que la politiquería y el vandalismo promovida de manera responsable por algunas organizaciones políticas como el petrismo y financiada de manera criminal por organizaciones delincuenciales y de microtráfico ponga en jaque a Bogotá", agregó la alcaldesa.



(Además: El rifirrafe en redes sociales por cuenta de Bruno Díaz y Gustavo Bolívar)



Así las cosas, la figura de Bolívar terminaba afectando –otra vez- la imagen de Petro.



Su respuesta ante esto era esperada con expectativa. Y la produjo en un par de trinos.



Respecto a la deuda de Bolívar, Petro escribió: “Si Avianca quiebra hay que ayudarla, si Bolívar quiebra hay que criminalizarlo. Triste lógica de la prensa”.



¿Qué significa la afirmación del hombre que hoy puntea en las encuestas para las presidenciales de 2022? ¿Bolívar está quebrado? ¿Bolívar no debe pagar sus deudas?



“El ataque de Claudia contra Bolívar es electoral y trapero. Bolívar no les quita los ojos a los jóvenes. No destruye humedales y no les regala el dinero público a los operadores privados de Transmilenio. Hay que saber hoy por hoy, donde están los vándalos”, dijo Petro sobre la afirmación de Claudia López.



La defensa cerrada de Petro a Bolívar plantea una serie de interrogantes que gravitarán en adelante en la campaña: ¿No es hora de que el aspirante presidencial tome distancia de él? ¿Lo seguirá defendiendo con ahínco? ¿los cambios sociales que propone Petro los lideran figuras como Bolívar? ¿Bolívar le suma o le resta al Pacto Histórico? En caso de ganar las elecciones, ¿qué papel jugará Bolívar en la Presidencia?



Por ahora, como se observa en los comentarios en las redes sociales, la respuesta de Petro no ha sido bien recibida. Y si bien hay defensores, queda flotando un sensación de polarización que en nada contribuye a construir una sociedad mejor.



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET

También le recomendamos:

-La respuesta del Nuevo Liberalismo a la invitación de Gustavo Petro



-Coalición de la Esperanza pedirá investigar a Duque por 'guiños' sobre 2022



-¿Qué tan viable es una demanda contra Duque por participación en política?