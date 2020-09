El discutible papel de Uribe y Petro en estas horas de crisis

Mientras el expresidente Álvaro Uribe Vélez, preso en su casa, pide al Gobierno militarizar el país, Gustavo Petro, líder de la oposición, denuncia un “golpe de Estado”.

Ambos han generado aplausos entre sus seguidores, rechazo por parte de sus contradictores y una sensación de agobio en las corrientes políticas de centro que piden tomar distancia de sus posturas radicales.

Esta es, en esencia, la síntesis del ambiente político que vive el país tras el brutal asesinato por parte de al menos siete miembros de la Policía del abogado Javier Ordóñez, de 43 años de edad.



Ambos han logrado ser tendencia en las redes sociales en donde se los señala por sus discutibles afirmaciones.



Uribe utilizó su cuenta de Twitter para decirle al Gobierno que decrete un toque de queda: “Mejor toque de queda del Gbno Nal, Fuerzas Armadas en la calle, con sus vehículos y tanquetas, deportación de extranjeros vándalos y captura de autores intelectuales", dijo Uribe en su mensaje.



“Mejor que muertos, policías heridos, que destrucción de CAI, riesgos a TransMilenio y al Tranvía de Medellín”, argumentó.



Los usuarios ponen el énfasis en dos puntos. Uno, ¿puede Uribe, con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, tirar línea sobre lo que debe hacer el Gobierno?



Petro, por ejemplo, lo señaló: “¿Desde la cárcel un sindicado maneja el país y lo lleva a la violencia?”



Y dos. ¿Es consciente Uribe del impacto que su mensaje tiene sobre la gobernabilidad del Presidente precisamente porque se trata de su mentor y el hombre que lo impulsó para llevarlo a la Casa de Nariño?



Flaco favor se le hace al jefe del Estado cuando, en una crisis tan dramática, han vuelto las críticas en el sentido de las dificultades que tiene para la toma de decisiones si no tiene el guiño de Uribe.



“Las últimas 48 horas desnudan -de nuevo- el vacío de liderazgo al que nos enfrentamos como país. 18 horas de silencio del Presidente para tener unos minutos de obviedades. Presidente, conecte con el dolor y el malestar ciudadano, muestre un camino de esperanza”, escribió, por ejemplo, Sergio Fajardo.



En la otra orilla está Petro, quien ha sido uno de los dirigentes políticos más activos en las redes sociales.



Su actividad comenzó instantes después de que el país viera el angustiante video en el que los policías aplican las descargas a la víctima.



“La gente ha salido a los barrios a rodear los CAI para protestar contra la violencia y el asesinato policial. Se pensó que la pandemia dormiría al pueblo, hoy se ha reiniciado el movimiento popular”, escribió el aspirante a la presidencia en 2022.



En otro mensaje que publicó en su Twitter escribió: “Incendio de bus de TransMilenio en Bosa” y lo acompañó de una fotografía del vehículo incinerándose.



Hubo una reacción en dos líneas. Una, la de quienes lo señalan de incitar a la violencia. “Basta ver los mensajes de @petrogustavo en este momento; sintiéndose partícipe y rey en la violencia, para entender por qué tantos le temen. Su consigna es la destrucción, se regocija en la violencia e incita al odio”.



Y dos, la de quienes consideran que él se limitó a informar en línea sobre lo que estaba ocurriendo, un argumento que él mismo exhibió.



Sin embargo, él escaló en sus señalamientos para afirmar, sin pruebas, que el presidente Duque le había dado "golpe de Estado" a Claudia López.



“Duque ha dado un golpe de Estado contra la alcaldesa usando la Policía”, sentenció.

¿Por qué? Su explicación es que Duque "se cobra así las críticas mediáticas de la alcaldesa con balance de más de diez muertos".



Y auguró: “Quieren un cuerpo letal contra la protesta que quede en la impunidad, porque saben que el pueblo saldrá a las calles”.



Las respuestas, con numerosos comentarios, en el ciberespacio contra Petro son categóricas: "pirómano", "incendiador" y "vándalo de teclado".



Entre estas dos orillas, las cámaras de comercio de Colombia hicieron un llamado para que el legítimo derecho a la protesta no se deforme en actos de vandalismo y violencia, que dividen y afectan a la sociedad en su conjunto.



“Es imprescindible generar y respetar los consensos que lleven a que nuestro país pueda de manera unida sortear las actuales dificultades, para lo cual es necesario rechazar de manera tajante los radicalismos que buscan sembrar caos e irrespetar a las instituciones democráticamente constituidas, lo que permitirá avanzar en proteger los derechos de todos los colombianos, que es el objetivo hacia el cual debe dirigirse el país”.



Por su parte, el Partido Conservador también condenó las acciones criminales cometidas por algunos miembros de la Policía Nacional, pero igual rechazó las acciones vandálicas que han realizado civiles en varias ciudades.



“La sociedad no puede permanecer impávida ante estos brotes de violencia provocados muy probablemente por instigadores que los pueden haber coordinado en distintos sitios de Bogotá y otras ciudades del país y que afectan de manera sensible la tranquilidad de los ciudadanos. Por ello debe rodear y respaldar sin vacilaciones al Gobierno Nacional y reafirmarlo en su legitimidad”, señaló esta colectividad.



Voces, sin embargo, que no logran opacar el fuerte eco de las afirmaciones de Uribe y Petro y que fueron motivo de discusión en los programas de radio de esta mañana.



“La radio mañanera obsesionada con Petro y Uribe. Los desconectados de la realidad de este país claramente no son solo los políticos”, escribió la analista y docente Sandra Borda.



