El lanzamiento de Ingrid Betancourt (Bogotá, 1961) a las elecciones presidenciales le da un impulso a la Coalición Centro Esperanza, no solo por tratarse de una mujer, sino porque ella goza de un amplio reconocimiento, lo que puede posicionarla en el partido de manera favorable. Además, ella quiere -como ha sido su ideario en su vida pública- enarbolar las banderas de la lucha contra la corrupción, uno de los temas que más inquieta a la sociedad colombiana.



(Puede leer: Expectativa por posible lanzamiento de Ingrid Betancourt a la Presidencia)

Su anuncio, previsto para la mañana de este martes, se da también en momentos en la que la coalición Equipo por Colombia enfrenta una fractura tras la decisión del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, de romper cualquier posibilidad de unión.



El centro gana así una protagonista que modifica el tremendo desequilibrio de género, precisamente una de las mayores críticas que había recibido esta opción política que tenía hasta ahora a Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo y Carlos Andrés Amaya, entre sus aspirantes.



De hecho, este lunes, previo a la presentación de la lista al congreso de la coalición, Humberto De la Calle le anunció a EL TIEMPO que aparte de su "pequeña intervención", las mujeres de la alianza política iban a ser las protagonistas del evento y llevarían la palabra en nombre de las fuerzas políticas que representan. Y efectivamente así fue.



(Lea también: Así arrancó la campaña al Congreso de la Coalición Centro Esperanza)



"Reconocemos la baja presencia de mujeres en nuestra coalición. Eso es algo inaceptable, pero lo estamos corrigiendo y vendrán sorpresas en esa materia. Hay que feminizar la política", dijo el ex negociador de paz antes de darle la voz a las féminas del movimiento.



La llegada de Ingrid también, de manera indirecta, es el arribo de un jugador importante en la vida política: el expresidente Juan Manuel Santos, que, si bien puede estar fuera de la foto en la campaña, es innegable la excelente relación que mantiene con ella.



Ambos escribieron el libro Una conversación pendiente (Planeta), en el que Betancourt y el expresidente y premio nobel de Paz reflexionan sobre la violencia política en conversaciones moderadas por el periodista Juan Carlos Torres.



Cuando ella volvió a Colombia, EL TIEMPO consultó a varios analistas que coincidieron en afirmar que su arribo a la política tiene un fuerte significado simbólico, pues ahora se trata de una de las víctimas del conflicto armado del país, y no la representante, senadora y precandidata presidencial que conocía el país al comienzo del siglo.



"Más que en términos de votos específicos para ganar algún tipo de posicionamiento, creo que es más un tema simbólico del retorno de alguien que padeció el conflicto, que fue rescatada por el Estado. Creo que ella es un elemento testimonial. Su regreso a la política habla no solamente del regreso al electorado y a las campañas de la representación política, sino del comienzo en la política de las víctimas de las FARC”, aseguró en su momento Magda Catalina Jiménez, profesora de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado.



La aspiración de Ingrid es un proceso que empezó a tomar forma en diciembre pasado cuando al partido Verde Oxígeno le dieron la personería jurídica, tras un fallo de la Corte Constitucional que lo benefició.



​La colectividad, que vuelve a tener como líder a Ingrid, se reestrena en esta campaña política, luego de cerca de 20 años de permanecer por fuera de los escenarios electorales.



Ella durante seis años y medio, estuvo secuestrada por las Farc. La mayor parte del tiempo encadenada al cuello junto a otro rehén en campos de concentración para secuestrados.



Durante aquel calvario nunca dejó de tramar planes para escaparse y lo logró, pero en todas esas ocasiones fue recapturada. En 2005 se fugó junto con un compañero y sobrevivió durante una semana como anfibia: de día, escondida; de noche, moviéndose por ríos oscuros, habitados por caimanes y pirañas, a merced de remolinos.



Luego fue rescatada en una de las más audaces acciones militares por parte de las Fuerzas Armadas, bautizada La Operación Jaque.



Cuando EL TIEMPO le preguntó sí ella volvería a la política electoral, dijo: "Es una puerta que no quiero abrir ni tampoco cerrar. Lo que sé es que, cualquiera sea el lugar donde esté, quiero sacar a Colombia del túnel en el que se ha metido. Ahí está también el componente de la corrupción, que en Colombia ejerce mucha violencia".



POLÍTICA