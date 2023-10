Galán, fuerte en Bogotá; Éder toma impulso en Cali, Fico, sólido en Medellín

A contados días de que los colombianos vayan a las urnas, el panorama empieza despejarse en algunas ciudades –como Barranquilla y Medellín- mientras que en otras la pelea se definirá voto a voto –como en Cali-. Y en Bogotá, eso es al menos lo que muestran los estudios de intención de voto, entre ellos el tracking de RCN que se publicó en la mañana de este viernes.



Según este, Carlos Fernando Galán del Nuevo Liberalismo se mantiene en el primer lugar de la intención de voto con un 38.3 %.



Le sigue Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, la coalición del presidente Gustavo Petro, cuya intención de voto es del 24,4 %.



En el tercer lugar está el independiente Juan Daniel Oviedo, cuya intención de voto está en 18,5 %, según este estudio de La FM junto, RCN Radio, Noticias RCN y La República.



De mantenerse esos porcentajes, en la capital sería necesaria una segunda vuelta, el 19 de noviembre.

Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo, candidatos a la alcaldía de Bogotá. Foto: EL TIEMPO

Rodrigo Lara, 4.5 %; y Diego Molano, 3,6%, ocupan las posiciones siguientes.



En el caso de la capital, la ilusión de Galán es ganar en primera vuelta, para lo cual necesitará obtener el 40% de los votos y no diferencia de 10 puntos sobre el segundo. En caso de que esta fotografía tomada hoy se reprodujera este 29 de octubre de las urnas estaría a menos de dos puntos de lograrlo.

Candidato Roberto Ortiz. Foto: Roberto Ortiz

En Cali, entre tanto, hay movimientos. A la pregunta de “Si las Elecciones de Autoridades Locales fueran mañana, ¿por qué candidato a la Alcaldía votaría en Cali?”, los ciudadanos respondieron de la siguiente manera:



Un 33,8% dijo que lo haría por Roberto Ortiz. Mientras que un 30,0% manifestó que votará por Alejandro Éder.



Además de que en la práctica esto es un empate técnico, a Éder lo favorece la tendencia. En la medición anterior, Ortiz tenía un 35,6 % mientras que estaba Éder estaba en 28,8%. La línea ascendente lo favorece, mientras que la de Ortiz lo desfavorece.



Esto mostraría que los apoyos obtenidos por parte de Eder sí lo han fortalecido. El más reciente fue el exministro de Justicia Wilson Ruiz, quien abandonó la carrera electoral y se le sumó a su campaña, tal como lo hizo Diana Rojas.



En su momento, Diana Rojas admitió que “la decisión no fue fácil, pero fue la decisión correcta para la ciudad”, ya que desde su visión se están priorizando los intereses de los ciudadanos por encima de sus propias carreras políticas.



En competencia en la capital del Valle siguen Miyerlandi Torres (10,1%) y Danis Rentería (9,7%).



Mientras en esta ciudad la pelea se libra en igualdad de condiciones, según siempre este estudio de intención de voto, en Barranquilla y Medellín, Alejandro Char y Federico Gutiérrez, respectivamente, siguen sólidos en su intención de volver a ocupar el cargo que ya en el pasado tuvieron.



En Barranquilla, Char muestra un 75,9% en la intención de voto. En la distancia aparece Antonio Bohórquez con 11,2% y más lejos aún Harry Silva Llinás con 1,1%.



Entre tanto, en la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez, según el mismo tracking de RCN, se mantiene arriba con 64,7% en intención de voto, mientras que Juan Carlos Upegui está con un 15,1%. En un tercer puesto está Gilberto Tobón con 5,3%.



Falta ver cómo será la respuesta de los ciudadanos con el ingreso a la campaña de Daniel Quintero, quien con volante en mano pide votar por Upegui.

Lanzamiento de la campaña a la alcaldía de Medellín del candidato Federico Gutiérrez Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

En Bucaramanga, entre tanto, el candidato Jaime Andrés Beltrán sigue adelante en la intención de voto, siempre según este mismo estudio, con un 31,0%.



Aunque muestra que ha logrado abrir una ventaja amplia, en su caso no es tan grande como la que muestran Char en Barranquilla o Gutiérrez en Medellín.



En efecto, en un segundo puesto está Horacio José Serpa con 13,0%; luego Carlos Parra 12,8%; Fabián Oviedo 9,6% y Consuelo Ordóñez 7,7%.

Esta es la ficha técnica del estudio que realiza GAD3, que es una consultora multinacional de investigación social de mercados y electoral que ha tenido presencia en más 25 procesos electorales de diferentes países. Se trata de un trabajo diario para evaluar, en este caso, la intención de voto.



Persona jurídica que la realizó: GAD3 Colombia SAS



Persona jurídica que la encomendó: RCN Televisión S.A.



Fuente de financiación: RCN Televisión S.A.



Tipo de muestra y procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales: Selección aleatoria de entrevistados con cumplimiento de



Cuotas por sexo y edad y cuotas geográficas. Afijación proporcional dentro de cada uno de los cinco municipios objeto de estudio.



Tamaño de la muestra: Total: 2.727 entrevistas. Distribución por municipio en página siguiente



Tema de estudio: Tracking electoral en cinco municipios de Colombia.



Preguntas concretas que se formularon: 13 en el caso de Bogotá y 10 en el resto de los municipios. Se adjunta el cuestionario.



Área (universo geográfico y universo de la población): Ámbito municipal. Residentes con derecho a voto en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y



Bucaramanga



Técnica utilizada para la selección de la muestra: Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI) a teléfonos celulares en Colombia.



Fecha de recolección: 6 al 12 de octubre de 2023, a.i.



Margen de error: se especifica en la página siguiente (para un grado de confianza del 95,5% (dos sigmas) y en la hipótesis más desfavorable de



P=Q=0,5 en el supuesto de muestreo aleatorio simple).



Estadístico que diseñó la investigación: Doctor Narciso Michavila Nú



