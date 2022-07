El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez le declamó a Marbelle el poema titulado: ‘Soneto para un sencillo amor’.



El momento fue captado en un video que la senadora Paloma Valencia subió a su cuenta de Twitter.



"Me gustas porque sí. Sencillamente mi corazón te quiere. No hallaría la palabra de íntima alegría que te expresara lo que mi alma siente. Y yo te quiero así. Tan simplemente como el agua al paisaje, como el día a la rosa que alza su ufana frente a la primavera floreciente. Te amo con sencilla transparencia, con un amor apenas insinuado que se vuelve silencio en tu presencia. Con un tan dulce corazón herido que si no te dijera que te he amado lo sabrías oyendo su latido", dijo Uribe Vélez a la reconocida cantante.



El poema es obra del colombiano Jorge Montoya Toro, titulado: ‘Soneto para un sencillo amor’.



Marbelle, muy emocionada, respondió al final y luego de abrazarlo: luego de abrazarlo, dice: “perdóneme, pero yo lo amo demasiado”.



El momento se llevó a cabo este martes durante una reunión de la banca del Centro Democrático en la capital del país, a la que asistieron los congresistas entrantes como los salientes y el partido político aprovechó para celebrar el cumpleaños número 70 del exsenador, reunión a la que asistió Marbelle, quien fue la invitada sorpresa.



En los videos que se conocieron posteriormente también se le ve a Marbelle cantando varias de sus canciones frente al expresidente Uribe Vélez. La cantante interpretó el temas ‘Amor eterno’, de Rocío Durcal y Juan Gabriel, entre otros.



Hay que recordar que el 4 de julio el fundador y líder del Centro Democrático cumplió 70 años, pero los representantes de su partido no habían podido celebrarle el cumpleaños.



