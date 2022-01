La decisión del uribismo de romper relaciones con la coalición Equipo por Colombia, tras una intensa semana que concluyó este sábado, cambia el escenario político a menos de cinco meses para las elecciones presidenciales. El centro derecha queda con unas heridas difíciles de sanar en tan corto tiempo. ¿Cómo y por qué se llegó a esta situación?



El uribismo se sintió tan maltratado que volvió a mostrarse unido para arropar a su candidato Óscar Iván Zuluaga. Como una guardia pretoriana, María Fernanda Cabal, se puso por primera vez de su lado desde que él fue electo candidato oficial del Centro Democrático, CD; Paloma Valencia, también. Y el propio Álvaro Uribe Vélez, quien dejó en claro que ha vuelto a remangarse para ir en busca de los votos.



“La decisión de Zuluaga y Uribe los pone en el lugar en donde Dilian Francisca Toro, Alejandro Char y Juan Carlos Echeverry los pusieron hace una semana”, dice el experto en comunicación política y docente de la Universidad Externado Carlos Arias.



En efecto, en términos futbolísticos ahora ellos quieren volver a tener la pelota para jugar el partido. “Desde que asumí la candidatura presidencial del Centro Democrático he buscado una coalición pensando en los superiores intereses del país. He procedido con el mayor respeto por todos los integrantes del Equipo por Colombia”, dijo Zuluaga antes de poner el énfasis que, por el contrario, él ha sido insultado.



“Integrantes de dicha coalición han tachado con descalificaciones al Centro Democrático y a mi persona como candidato”, dijo. “Por estas razones no es posible estar (allí)", argumentó.



Pero, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo quedan los demás protagonistas? "El voto uribista se atomizará el 13 de marzo. Los radicales no acompañarán la consulta de la coalición Equipo Colombia y la derecha moderada dividirá sus preferencias entre Federico Gutiérrez y Alejandro Char. Y este es el escenario electoral que busca Char, quien se ve ganador en la consulta de la coalición. De un lado, no deja crecer electoralmente a Zuluaga, y del otro lado, rompe en las urnas la disciplina del uribismo al ponerlos a decidir entre él y Gutiérrez", augura el analista y docente universitario Jairo Libreros.



Días frenéticos en la campaña a la Presidencia



Con lo que pasó en las últimas horas, concluía así una semana que empezó el martes pasado, cuando tras la pausa de fin de año se reanudaba la actividad política. Ese día, en la primera página de EL TIEMPO, en entrevista con la periodista María Isabel Rueda, Char le daba un portazo a Zuluaga:



“No estoy de acuerdo con la llegada del candidato del Centro Democrático a esta coalición (Equipo por Colombia). Nacimos como un grupo unido alrededor de un tema de gestión, de gobernanza, que solo quiere tener gente que haga cosas, pero que no polarice más”, dijo.



No fue el único en tirarle la puerta de parte de esta coalición a donde se creía que Zuluaga desembarcaría en cualquier momento. “Esa ha sido mi posición desde un inicio”, le dijo también a EL TIEMPO la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro.



“Siempre hemos dicho que en este grupo pensamos más que en cualquier cosa en la gente, más que en ideologías y en polarización y extremos”, argumentó ella.



El jueves, antes de abandonar la competencia, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry también se mostró “reticente” al ingreso de Zuluaga, mientras que Enrique Peñalosa se abstenía de dar una opinión en público.



En cambio, quienes sí se han mostrado partidarios de darle la bienvenida, el senador conservador David Barguil y el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, fueron a una cita de la coalición, el mismo jueves, con la convicción de que podían convencerlos de las sumas que simboliza Zuluaga.



En el encuentro estuvieron virtualmente Char y Peñalosa, afectado por covid-19. Las cargas se habían cambiado porque tras la salida del reticente Echeverry entraba el partido Mira. Carlos Guevara, su presidente, ese día se mostró prudente, pero dejó en claro su postura de lo que sería su debut en la coalición:



“No debe cerrarse la puerta a ningún candidato que genere en cierto modo sinergias y que tenga apuestas programáticas y temas fundamentales para Colombia, que requieren unión y esfuerzos”, afirmó.



'Aquí no tenemos prisa', mensaje de Equipo por Colombia



Sin embargo, no hubo humo blanco. Y, por si fuera poco, todos coincidieron al afirmar que no había prisa. Que hay tiempo de aquí al 12 de febrero.



El calendario les daba la razón porque hasta esa fecha las coaliciones pueden informar a la Registraduría quienes irán en el tarjetón. Pero, políticamente, la cuerda se había tensado demasiado.



“Esto es muy grave”, le dijo a EL TIEMPO, el viernes, la senadora Paloma Valencia, quien le pidió a su partido no unirse con la colectividad política. “Es un veto que no solo es contra una persona cuyo comportamiento ha sido impecable, sino contra un movimiento político; me están vetando a mí y a todos los ciudadanos que votan por el uribismo”.



La declaración a este diario de la senadora Valencia era el abrebocas de lo que vendría. Este sábado hubo una cumbre del uribismo en Barranquilla. A ella se sumó Miguel Uribe Turbay, número uno en la lista al Senado, en una muestra de que la colectividad busca presentarse como un bloque compacto.



En el restaurante Palo de Mango, en el norte de la ciudad, tomaron la trascendental decisión. “Algunos creen que para ganarle a la izquierda populista hay que estar unidos. Para ganarle a la izquierda hay que recobrar los principios, defender lo que se ha logrado y proponer lo que podemos construir. El uribismo siempre ha estado solo con la ciudadanía y siempre ha ganado”, dijo la congresista Valencia.



¿Será posible en esta ocasión? ¿Volver a triunfar como lo han hecho con contadas excepciones y de manera continúa desde el 2002? Al día de hoy es improbable por la fragmentación de movimientos, partidos, agrupaciones y colectivos en los que se dispersó la actividad política. Hace menos de seis meses, había más de 50 aspirantes a la presidencia.



Tres coaliciones en busca de la Casa de Nariño



Tras semejante explosión, los aspirantes comprendieron que solo uniéndose podrían tener opciones reales de competir. En este proceso se formaron tres coaliciones de idearios distintos: Pacto Histórico, izquierda; Coalición Centro Esperanza, centro izquierda; y Equipo por Colombia, centro derecha.



A esta última era a la que de manera natural se esperaba fuera Zuluaga. No fue así. Por lo que anunció, irá en solitario. ¿Hasta cuándo? ¿Es posible que rompa la unidad de Equipo por Colombia y termine trayéndose a los conservadores y al Partido Mira? ¿Buscará ahora una unión con el independiente Rodolfo Hernández?



“En términos electorales, el Centro Democrático se mide en que puede poner más de 3 millones de votos, los cuales son altamente necesarios considerando que el 13 de marzo se van a potenciar las coaliciones que más votos saquen y puedan jalonar diferentes listas a Cámara y Senado”, dice el analista político Guillermo Henao.



Con estas cartas sobre la mesa, el uribismo tomó la decisión. Confía en que ahora ellos sean quienes pongan las condiciones por su fortaleza electoral, disciplina de partido y no como se venía dando en que se les veía esperando que otros decidieran por ellos.



“Con la decisión de Zuluaga y del Centro Democrático de irse solos a la primera vuelta se aclara el panorama en el sentido que habrá cinco opciones en juego y la del uribismo será representar y defender sus más de veinte años en el poder en Colombia y ser el representante de la derecha en esa baraja, liberando al equipo Colombia para que ellos sean la coalición de centro derecha sin Uribe”, dice el analista Pedro Viveros.



“La declaración conjunta de Zuluaga y Uribe busca dignificar una candidatura, pero ya es demasiado tarde. Es evidente que nadie quiere con ellos”, asegura el docente Arias.



No es el único analista que prevé que el camino para Zuluaga seguirá con obstáculos difíciles de sortear. ¿Por qué? El profesor Libreros pide pensar qué pasará después de las consultas. ¿Qué ocurre si en Equipo por Colombia gana Char?



“La jugada electoral de Char sería entonces a tres bandas, porque de llegar a ganar el ticket de la coalición optaría por Gutiérrez como fórmula vicepresidencia. Y ahora si abriría Char la puerta de las alianzas con el uribismo, pero bajo la fórmula de adhesión política a la coalición”.



¿Y entonces que ocurriría con Zuluaga? “Uribe entrega sin remordimiento la cabeza del candidato Zuluaga, pero no sus huestes en bandeja de plata a la Casa Char”, asegura Libreros.



Pero, ¿sí a pesar de estos escépticos vaticinios Zuluaga logra pasar a la segunda vuelta? Todo cambiará y de ahí la conclusión: Con la ruptura de Zuluaga con Equipo por Colombia, el uribismo se juega su futuro a todo o nada.



POLÍTICA

ARMANDO NEIRA, EDITOR DE POLÍTICA

@armandoneira