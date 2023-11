El expresidente Álvaro Uribe confirma reunión con el presidente Gustavo Petro

El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó en la tarde de este jueves que se reunirá con el presidente Gustavo Petro el miércoles 22 de noviembre para discutir sobre la reforma de la salud.



La cita se da después de que el jefe de Estado invitó a la bancada uribista a "tomar tinto" para escuchar sus reparos frente a la polémica reforma, que parece estancada en la plenaria de la Cámara de Representantes.



(Le puede interesar: ¿Se estancó la reforma de salud en Cámara? En 3 semanas solo han aprobado 15 artículos)

En un video publicado por Uribe en su cuenta de X, contó que en la noche de este miércoles, tras un cruce de trinos con el jefe de Estado sobre un posbible encuentro, fue llamado por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, con quien se acordó la cita para tomar tinto en la Casa de Nariño.



"Me llamó el ministro del Interior a reiterar la invitación. Quedamos de reunirnos con el presidente Petro en la mañana del próximo miércoles. Le expresaremos nuestras razones de oposición a la reforma", aseveró el exmandatario.



(Lea: Álvaro Uribe dice que deberían aceptar invitación del presidente Petro a tomar tinto)

Sobre la reunión con el Presidente Petro el próximo miércoles pic.twitter.com/wfQXWnyWnf — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 16, 2023

Pero, al igual que en sus publicaciones en X, Uribe insistió en la necesidad de suspender el debate mientras se adelantan estas conversaciones.



"Esperamos que en el curso de estas conversaciones no avance el trámite en la Cámara", dijo el jefe del Centro Democrática.



(Le puede interesar: Miguel Uribe: 'Romper la regla fiscal destrozará la economía de Colombia')



No obstante, esta condición no fue aceptada por el presidente Petro y el debate, hasta ahora, sigue en firme para el martes.

Invito a @CeDemocratico a algo más racional, vengan, nos tomamos un tinto y miramos cual es su problema con la reforma de la salud que presentamos. Si hay puntos en común los presentamos a la fase de debate en el senado. https://t.co/BljLofdikZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2023

En el video también participó el representante a la Cámara Andrés Forero, quien desde el primer debate en la comisión VII de esa corporación ha sido uno de los principales opositores al proyecto.



"El representante Andrés Forero ha ejercido un gran liderazgo en la oposición a la reforma de la salud en la Cámara de Representantes. Durante muchos meses hemos recogido firmas en Colombia para oponernos a las reformas, hemos dado argumentos", dijo Uribe.



(Siga leyendo: Espinal: 'Si la reforma de la salud pasa en Cámara, el Senado la hundirá')



Forero, por su parte, quien asistirá a la reunión, dijo que no irán solos, pues "esta no es solo una lucha del Centro Democrático".

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Petro recibió al expresidente Uribe y al senador Miguel Uribe en la Casa de Nariño en septiembre del 2022. Foto: Presidencia

Afirmó que con ellos estarán Gustavo Camillo, vocero de Pacientes Colombia; Gloria Quiceno, quien es la presidenta de la Asociación de Pacientes de Sanitas; Andrés Vecino, experto en sistemas de salud; Clemencia Mayorga, en representación del Colegio Médico Bogotá-Cundinamarca, y Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina.



Adicionalmente, irán otros parlamentarios opositores al proyecto como Julia Miranda.

"La idea es que de manera clara, franca, le digamos al presidente Gustavo Petro por qué tenemos reparos y por qué no oponemos a su reforma de la salud", agregó el representante.



Ya el presidente Uribe fue a una reunión en la Casa de Nariño con el presidente Petro. Fue a finales de septiembre del 2022 para hablar sobre la reforma tributaria. Sin embargo, en aquella oportunidad no se llegó a un acuerdo.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA