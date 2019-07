Críticas a Fajardo, lo único que une a Álvaro Uribe y a Gustavo Petro

Por primera vez en casi dos décadas de enfrentamientos, Álvaro Uribe y Gustavo Petro, dos de los líderes políticos más importantes del país, están de acuerdo en algo: en las críticas al excandidato presidencial Sergio Fajardo, por no asumir una postura política.

Si bien Uribe y Petro son enemigos políticos, pues representan ideologías opuestas -la derecha y la izquierda, respectivamente- y han protagonizado fuertes enfrentamientos durante los últimos años, ninguno de los dos está de acuerdo con que Sergio Fajardo no asuma, en opinión de ambos, una posición política.



Así quedó en evidencia este sábado, pues en las últimas horas los senadores del Centro Democrático y de la Colombia Humana coincidieron con afirmaciones sobre el exgobernador de Antioquia.



El primero en cuestionar a Fajardo fue el expresidente Uribe, jefe del Centro Democrático. Para Uribe, tiene razón el excandidato presidencial cuando afirma que el ejercicio político no puede ser con rabia, pero sí es necesario tener una inclinación.

"Tiene razón el dr Sergio Fajardo cuando dice que el ejercicio político no puede ser con rabia. Pero tiene que ser afirmativo, que contra argumente y no simplemente diga “Ni con A ni con B”. Ni recibir apoyos, contrarios a la prédica, y por temor", trinó el expresidente.



Unas horas después el jefe de la Colombia Humana, quien no le perdona a Fajardo no haberse sumado a su campaña para la segunda vuelta presidencial, en la que fue derrotado por el candidato de Uribe, Iván Duque, coincidió con los cuestionamientos de Uribe.



"Mandela definió siempre su posición política y filosófica, hizo parte de su organización de izquierda negra, el Congreso Nacional Africano, se levantó en armas, y las dejó y siempre, siempre, estuvo al lado del humilde, del hombre y la mujer negra, de su pueblo, de Africa unida".

Fajardo ha argumentado en varias oportunidades que la polarización no va con su manera de hacer política y prefiere conservar la independencia.



