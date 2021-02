Cara a cara por el manejo de EPM

La polémica por el manejo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) llevó este lunes a que el presidente Iván Duque terciara en el tema y anunciara que “no existen, en este momento, razones financieras para una intervención”, como lo había planteado el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe.



EL TIEMPO quiso conocer en detalle las posiciones de Uribe y del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quienes han manifestado puntos de vista opuestos sobre este asunto.



Para el exmandatario, uno de los mayores riesgos es que la calificación de riesgo sobre EPM siga bajando y que, por ello, el Gobierno debe mantenerse vigilante. Y para Quintero, lo clave es que la empresa retome su ruta y desaparezcan las malas prácticas que él ha denunciado.

‘La regla en la empresa ha sido la honradez’: Uribe

Para el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, uno de los principales problemas en el manejo de EPM ha sido la “intervención indebida” de la alcaldía de Medellín –en cabeza de Daniel Quintero– en el gobierno corporativo de la empresa.



(Le puede interesar: Uribe explica sus preocupaciones sobre el tema de EPM)



“Por las nuevas violaciones del gobierno corporativo, hay calificadoras que han dicho que por estar el dueño –que es el municipio de Medellín a través de la alcaldía– interviniendo indebidamente, le pueden seguirá bajando la calificación, que es quitarle el grado de inversión. Si eso se diera, la empresa entraría en muchas dificultades financieras”, afirmó Uribe.



En su opinión, esta situación entre el alcalde Quintero y EPM viene desde agosto del año pasado, cuando el mandatario local, quien preside la junta directiva de la empresa, desconoció a esta instancia y “los acusó de ser una junta de corruptos”, lo que incentiva “odio de clases en una ciudad como Medellín”.

Uribe explica preocupación sobre EPM El expresidente y jefe máximo del Centro Democrático explica por qué su planteamiento de intervención sobre la empresa

Uribe dijo que “seguramente en la empresa puede haber habido algunos errores en su larga historia, pero que es una empresa cuya regla ha sido el manejo con honradez” y se mostró abierto a que haya “investigaciones y reclamaciones” por megaobras como Hidroituango, “donde puede haber errores, pero no deshonestidad”.



(En otras noticias: ¿‘Vice’ tendría que renunciar al uribismo si quiere ser candidata?)



Sobre el supuesto interés del uribismo en recuperar su presencia en EPM, uno de los argumentos del alcalde Quintero, el jefe máximo del Centro Democrático lo negó enfáticamente y dijo que él “nunca” ha intervenido en ni participado en nombramientos en esta empresa.

(Recomendado: Conservadores calientan motores para la campaña presidencial de 2022)



Y en relación con la controversia política, afirmó que el uribismo admitió que perdió la alcaldía de Medellín con Quintero desde la misma noche de las elecciones, en 2019, y que su partido no está participando en la revocatoria de su mandato.



“Simplemente yo quiero a la ciudad, vivo agradecido con la ciudad, trabajé en EPM, ayudé mucho como gobernador, como presidente, soy un ciudadano que se preocupa por ese patrimonio de todos los colombianos y estoy refiriéndome a unos hechos objetivos”, aseguró.

‘Soy el alcalde de todos en Medellín, incluido Uribe': Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó que su principal propósito es rescatar a EPM de los supuestos malos manejos que se habían venido dando en los últimos años y regresarla a la ruta de la prestación de servicios públicos de manera exitosa.



(Le puede interesar: ‘Que me deje gobernar’, el mensaje de Daniel Quintero a Uribe)



“En Medellín hay muchas empresas públicas en energía, gas, telecomunicaciones, en fin. No solo hay una historia de lo público, sino de lo público exitoso. Hace unos años se estaba perdiendo esa ruta porque algunas personas que estaban en la administración pública en lugar de trabajar con los empresarios empezaron a trabajar para ellos”, aseguró Quintero.



Agregó que cuando llegó a la alcaldía, en enero de 2020, había “errores en muchos proyectos” que manejaba EPM, “otros que se caían, un endeudamiento creciendo de forma abismal y se les perdonaban los daños a los contratistas”.

Habla Daniel Quintero Habla Daniel Quintero

Sobre el trino del expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, en el habló de “intervención” por parte del Gobierno Nacional, Quintero afirmó que le pareció “desacertado” y fuera de toda lógica.



(Lea también: Convergencia del centro logra avances para campaña de 2022)



Igualmente, el alcalde aseguró que habría intereses del uribismo por retomar un supuesto poder que tendrían en el pasado en EPM. “Ellos quieren recuperar a las malas lo que perdieron a las buenas. Nosotros hicimos una campaña independiente, en los barrios, sin partidos y sin jefes políticos. Ellos, lamentablemente, todavía no reconocen que hubo un cambio de gobierno en la ciudad”, afirmó Quintero.

También se refirió a la reciente salida del gerente de EPM Álvaro Guillermo Rendón, quien dio a entender en algunos medios de comunicación que Quintero le pidió la renuncia a su cargo. “Él dijo muchas cosas. Él había presentado la renuncia, se la habíamos aceptado, estábamos acordando fecha de salida y la cosa se precipita cuando las formas cambian y él se fue por el camino de tratar de presionar su permanencia. Eso no me gusta a mí y no le gusta a la junta. Se le pide que presente su renuncia, no lo hace y se le declara insubsistente”, explicó.



Y finalmente le envió un mensaje al expresidente Uribe: “Que no le meta política a esto. Si quiere recuperar el poder en Medellín, que se vuelva a ganar el corazón de la gente. Que mire qué han hecho mal, que no apoye a quienes estaban dañando a la empresa y que no mande mensajes equivocados, porque eso genera pánico económico. Que me deje gobernar, que el alcalde soy yo; yo soy el alcalde de todos los ciudadanos de Medellín, incluido él”, dijo.

POLÍTICA