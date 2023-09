El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió este martes sobre los señalamientos que hizo el general en retiro Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16 del del Ejército Nacional, quien reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) haber participado de falsos positivos y aseguró que se sentía presionado por el entonces mandatario.



Según Uribe, quien dio una rueda de prensa en Yopal, Casanare, a donde llegó para hacer campaña, "una cosa es exigir resultados y otra promover delitos" y volvió a cuestionar las declaraciones del general en retiro.



"Exigía resultados, por su puesto. ¿Cómo no iba a exigir resultados en un país que tenía una tercera parte en poder de la guerrilla, una tercera parte en poder de los paramilitares y el resto en riesgos? ¿Cómo no iba a exigir resultados con esa situación tan difícil en el Casanare?", se preguntó el jefe del Centro Democrático durante una rueda de prensa.



General (r) Henry Torres Escalante reconoce falsos positivos Foto: JEP

Y agregó que su exigencia como jefe de Estado no podía convertirse en una manera de justificar delitos.



"No puede ser. Yo exigía resultados en todo, llamaba a toda hora al director del Sena… Exigía resultados en todo, queridos amigos, una cosa es exigir resultados y otra cosa es promover delitos", afirmó el exmandatario, quien ha viajado en los últimos meses por distintas regiones para promover a sus candidatos de cara a las elecciones del 29 de octubre.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y jefe del Centro Democrático. Foto: Prensa Centro Democrático

"No entiendo lo que se ha dicho. Entonces, el general , y me duele referirme a un militar porque quiero mucho a los soldados y policías de Colombia, aparece en lágrimas en una entrevista diciendo: soy inocente. Él permaneció en las Fuerzas Armadas hasta 2016, lo pusieron preso con los beneficios de JEP, de lo cual yo discrepo, y en este país no pueden negar el derecho a discrepar, pues quedó libre. Y para conformar esa libertad ahora, cuando antes decía que era inocente, ahora reconoce responsabilidades en falsos positivos, en delitos, y dice que no, que se le exigía mucho", complementó Uribe.



Según el general en retiro, Uribe les decía que si no podían con el cargo "avisaran" para hacer un relevo: "Era presión también por ese cumplimiento. Era bien complicada la situación de tantas personas quejándose".





MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA