Uribe rechaza acusaciones de falsos positivos

"No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o

indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos, que como Gobernador

y Presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas", dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



Su declaración se produjo este jueves en momentos en que el país está dolorosamente sorprendido por la información de que los asesinatos contra civiles indefensos conocidos como falsos positivos fueron tres veces más de lo que hasta ahora se creía.



En efecto, la JEP estableció que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008. Esto es cerca de tres veces la cifra que la jurisdicción recibió al empezar a indagar este fenómeno.



El expresidente, por su parte, dijo en un comunicado: "También me acusan con el tema “Uribe acosaba mucho”, qué tal que no, acosé lo mismo a los ingenieros para que avanzara la Malla Vial del Valle del Cauca como a las Fuerzas Armadas para que le garantizaran tranquilidad a la ciudadanía. El afán de eficiencia no es excusa para violar la ley. La inacción me habría evitado la acusación, pero el terrorismo se habría acercado a la toma del poder".



"La Seguridad Democrática se hizo inobjetable a medida que acreditaba que

protegía a todos los colombianos sin importar consideración diferente a la de

ser ciudadano", explicó.



"La oposición tuvo la misma protección de los más cercanos al Gobierno. Lo

anterior quitó argumentos en contra de esa política, pero no resignados

acudieron a desacreditarla, algunos desde la institucionalidad con delitos y otros

desde la contraparte con falsas acusaciones que hoy también afectan a muchos

soldados inocentes", aseguró.



Respuesta al sesgado comunicado de la JEPhttps://t.co/ZGX5CjM5oO — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 18, 2021

