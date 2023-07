Para el expresidente Álvaro Uribe Vélez el ingreso de recursos de Odebrecht a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en el 2014, quien aspiró por el Centro Democrático, es una tragedia.



Zuluaga le negó al mismo Uribe, así como a la opinión pública y a las autoridades, que la multinacional brasileña le haya entregado plata para la contienda electoral de ese año, que finalmente ganó Juan Manuel Santos. Sin embargo, este fin de semana se hicieron públicos unos audios en los que el excongresista deja en evidencia que sí ingresaron dichos recursos y no solamente tenía conocimiento de esto, sino que intentó ocultarlo.



(Además: Uribe califica caso de Óscar Iván Zuluaga de 'tragedia' y arremete contra Santos)

Este lunes, 48 horas después de que se hicieron públicos los audios -la revista Semana los reveló- el jefe del Centro Democrático, quien no se había referido directamente al tema, contó cómo fueron sus conversaciones con Zuluaga, así como con Daniel García Arizabaleta, otrora consentido del exmandatario y ahora testigo estrella de la Fiscalía, sobre la polémica la entonces supuesta financiación de Odebrecht a la campaña uribista.

Daniel García y Óscar Iván, Santos



Apareció el escándalo de Odebrecht. Eleuberto Martorelli y Luiz Bueno afirmaron que Daniel García les dijo que la campaña de Óscar Iván no tenía dinero para acabar de pagarle al publicista Duda Mendonça.



Ellos dijeron que fueron a Brasil,… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 3, 2023

En su cuenta de Twitter, el exmandatario contó que una vez apareció el escándalo de corrupción de Odebrecht, Eleuberto Martorelli y Luiz Bueno Junior, exdirectivos de la multinacional en Colombia, afirmaron que Daniel García Arizabaleta les dijo que la campaña de Zuluaga no tenía dinero para acabar de pagarle al publicista Duda Mendonça.



(En contexto: Daniel García Arizabaleta, el hombre cercano a Uribe que hundió a Óscar Iván Zuluaga)



"Ellos dijeron que fueron a Brasil, consultaron y manifestaron a Daniel García que estaba todo listo. Como eso salió en la prensa, yo llamé a Daniel García, nos reunimos, delante de Ernesto Macías le dije: “Daniel, ¿esto es verdad?” y me respondió: “no es verdad”, le expresé: “¿por qué no lo enfrenta?”. Nunca lo enfrentó", aseguró Uribe.

Facebook Twitter Linkedin

El exdirector de Invías, Daniel García Arizabaleta, atendió el consejo de su abogado de no decir nada, hasta el momento, ante fiscal por caso Odebrecht. Foto: Daniel Castro Álvarez /ETCE

Y agregó: "Enseguida, le dije a Óscar Iván Zuluaga: “Óscar -él quería ser candidato en el 2018- debes aclarar todo, tráete de Brasil un certificado que exprese lo ocurrido, o que esa plata no la pagaron o que fue sin tu consentimiento y sin tu conocimiento.” No lo trajo, sin embargo, mandó una carta para entrar en el proceso del partido y hubo una polémica muy grande porque yo dije que no. Todo fue público con cruce de cartas con Óscar Iván".



Uribe continúa su relato diciendo que más adelante Zuluaga aseveró que en Brasil nada había contra él. "Que Duda Mendoça dio también una declaración afirmando nada tener contra Óscar Iván".



(Siga leyendo: Pastrana: 'No cabe la menor duda sobre los dineros que recibió Santos de Odebrecht')



A renglón seguido el exmandatario asegura que el abogado Jaime Granados, quien recibió poder de Odebrecht, "me dijo que para recibir ese poder advirtió que era abogado de mi persona, que si tenían algo conmigo, le dijeron que no. Que nada tenían contra Óscar Iván. En esa misma conversación, a raíz de información periodística sobre las pruebas contra Santos que tendrían las autoridades de Brasil, pregunté al doctor Granados por la noticia de los pagos de Odebrecht a Santos. El doctor Granados me contestó que no me podía decir por su acuerdo de confidencialidad con Odebrecht".

Zuluaga le mintió a Uribe

En los audios que García Arizabaleta le grabó a Zuluaga y le entregó a la Fiscalía para obtener beneficios judiciales, se escucha la narración de una conservación que tuvo con Uribe en el cual le aseguró que no había ingresado plata a su campaña pero que si tenía que confesar un delito que no cometió para proteger a su hijo, quien era el gerente de la campaña, lo haría.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Uribe y Óscar Iván Zuluaga. Foto: Foto: César Melgarejo/ CEET

"Yo le dije al presidente Uribe, yo no había hablado con él, sino como el día después de la cirugía, nunca más. Fue un encuentro difícil. Fui con mi señora y él estaba con doña Lina, hablando ahí huevonadas, que el partido, que las listas (...). Luego me senté y le hice una descripción de todo lo de Odebrecht. Fue muy difícil, pero fue un momento muy emotivo”, dice Zuluaga,



"Mire, presidente, no tengo claras las cosas, cómo se dio todo, estoy, obviamente, como siempre, dispuesto a asumir las responsabilidades políticas. Le dije: pero quiero que a usted le quede claro algo, si tengo que aceptar y decir que hice cosas que no hice, lo voy a hacer para salvar a mi hijo. Quiero que lo tenga muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar a mi hijo y quiero que usted lo tenga presente. Lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir. Esa es mi prioridad”, agrega el excandidato presidencial.



(Siga leyendo: Fiscalía advirtió al CNE sobre plata de Odebrecht en campaña de Óscar Iván Zuluaga)



Y concluye: "Fue muy difícil, mi señora estaba sentada y yo lloré, muy difícil, al presidente se le escurrieron las lágrimas. Doña Lina se paró y dijo: ‘hombre, esto es un ejemplo para el país, de su transparencia, de su actuación, de lo que es lo primero en la vida’. Terminamos, me fui para el aeropuerto y él (Uribe) aceptó eso”.



MATEO GARCÍA

REDCCIÓN POLÍTICA