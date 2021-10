Nombran otra calle de Estados Unidos en honor a Álvaro Uribe

Hace un año, en octubre de 2020, un aviso particular dio mucho qué hablar en el panorama político colombiano: el nombre de Álvaro Uribe aparecía en una calle de Miami.



En ese entonces, la zona ubicada en SW 117th Avenue (entre SW 40th Street ‘Bird Road’ y SW 24th Street ‘Coral Way’) pasó a llamarse 'Álvaro Uribe Way' a raíz de una aprobación del proyecto del condado de Miami-Dade.

Este hecho desató varias críticas. Apenas días después del anuncio la 'Álvaro Uribe Way' amaneció llena de mensajes de inconformismo con que el nombre del expresidente estuviera en la zona.



Pues bien, más de un año después de la controversia en Miami, Florida 'se copia' de la idea y bautiza una de sus calles como 'President Álvaro Uribe Way'.

(Le contamos: ‘Estoy cansada de lo difícil que nos toca a muchos’: Caterine Ibargüen).

La nueva calle en honor a Uribe

El alcalde Carlos Hernández, mandatario de Hialeah, al sur de Florida, fue quien oficializó el nombramiento de la calle.



Durante la inauguración dijo que Uribe "es el mejor presidente de las Américas en los últimos cien años".

El mismo Uribe, según 'EFE', hizo parte, por medio de videollamada, de la puesta en marcha del nuevo nombre de esa zona.



Asimismo, asistió Francisco Santos, quien hasta este año se desempeñó como embajador de Colombia en Estados Unidos y, además, fue el vicepresidente durante el mandato de Uribe (de 2002 a 2006 y de 2006 a 2010).



Se sabe que la 'President Alvaro Uribe Way' está en la avenida 16 del oeste, en el tramo comprendido entre las calles 44 y 60.

Facebook Twitter Linkedin

Estas pancartas, que dan cuenta de las investigaciones en contra del expresidente, fueron puestas a un costado de la llamada calle Álvaro Uribe Way hace unos meses. Foto: Tomada de la cuenta de Twitter de @betocoralg

(Además: Calle de Miami ahora se llama ‘Álvaro Uribe Way’).

La nueva calle con el nombre del expresidente ha despertado algunos comentarios en redes sociales. Muchos recordaron que el proyecto Miami-Dade, si bien aprobado, no fue del todo bien recibido por muchos colombianos en el exterior.



En aquel entonces incluso circuló una petición de recolección de firmas con el fin de tumbar el nombre del expresidente de la calle.



No obstante, la 'Álvaro Uribe Way' aún está vigente.

Más noticias

Conozca algunos de los precandidatos para 2022

Gustavo Petro pide ser investigado tras acusaciones de Hugo Carvajal

¿Quién es Rodrigo Granda? Recorrido por la vida del exguerrillero

El polémico mensaje que apareció en la calle 'Álvaro Uribe' de Miami

Tendencias EL TIEMPO