Durante un recorrido en Girón, Santander, el exsenador y expresidente Álvaro Uribe lanzó nuevas 'pullas' contra el precandidato presidencial Gustavo Petro.



Uribe ha estado acompañando a varios candidatos del Centro Democrático en recorridos por las ciudades del país.

“Un joven me gritó: ‘Uribe, paraco’. Yo le dije: ‘mi abrazo’. Y estaba pensando lo siguiente: se robaron a Saludcoop, a Caprecom y a CafeSalud y simplemente ya les quitaron el señalamiento de corruptos porque entraron al grupo del doctor Petro. Estafan a ciudadanos y ya no son estafadores porque están en la lista a Congreso del doctor Petro. Cuando este joven me gritó ‘paraco’ yo dije, bueno: si el doctor Petro me recibe en su grupo político, es la manera de que no me vuelvan a decir paramilitar”, afirmó Uribe en el video.



