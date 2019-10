‘Hay una conspiración en contra de Uribe’: Paloma Valencia

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, está liderando la jornada de apoyo al expresidente Álvaro Uribe que se realizará este martes en el Parque Nacional de Bogotá, a propósito de la indagatoria que el exmandatario rendirá ante la Corte Suprema de Justicia.



Si bien esas marchas de apoyo al senador Uribe comenzaron el fin de semana, especialmente en el exterior, este martes será la de Bogotá.

Para la senadora Valencia "ha habido una conspiración criminal de muy alto calado en la que se han utilizado personas que están presas con condenas muy largas para ofrecerles algún un tipo de beneficio con tal de que hablen del presidente Uribe".



¿Cómo le fue con la marcha de este domingo?

Muy bien. Creo que fueron unas marchas cívicas, propositivas y entusiastas, unas marchas de ciudadanos que quieren la democracia y quieren la institucionalidad.



¿Este martes habrá nuevas marchas?

Mañana habrá una gran marcha en Bogotá, en el Parque Nacional, para expresarle al presidente Uribe que aquí estamos, que lo queremos, que confiamos en su inocencia y al mismo tiempo para seguir pidiendo para Colombia y para él una justicia más justa.

¿O sea que en el fondo la jornada de mañana martes también tiene como fin exigir justicia?



Nosotros consideramos que hay una grave crisis en la justicia, porque este es un país que tiende a repetir los resultados de la toma del Palacio de Justicia, donde los que cometieron la toma terminaron en la política sin pagar un solo día de cárcel, amnistiados e indultados, y los militares fueron quienes terminaron perseguidos y procesados.



Hoy cuando tenemos a los máximos responsables de crímenes de las Farc en el Congreso sin haber dicho la verdad y sin haber pasado un solo día de cárcel, sin haber reparado a las víctimas, pues sorprende que quien esté sentado en un llamamiento a juicio sea el líder que ha representado a la mayoría de los colombianos durante los últimos años, un presidente que redujo el índice de homicidios en este país en un 45 por ciento, que prácticamente acabó el secuestro, que nos devolvió la fe en que Colombia podía ser gobernada con instituciones y con institucionalidad.



A nosotros nos preocupa mucho que el país tienda a repetir esa historia de injusticias que ha tenido.

En distintas ciudades del país, como Cali, algunos ciudadanos salieron a respaldar a Uribe. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Senadora, pero cuando se organiza una marcha como esta, de alguna manera es porque no tienen mucha confianza en la justicia…



Lo que hay son preocupaciones que surgen del hecho de que el presidente Uribe haya interpuesto la denuncia contra el senador (Iván) Cepeda y ahí no haya ocurrido nada, sino un llamado a él (Uribe) a indagatoria sin haberle dado la oportunidad de defenderse siquiera una versión libre. Pero que, además, se diga que después chuzaron el teléfono del presidente Uribe sin un acervo probatorio suficiente para hacerlo, me parece gravísimo.



Y que luego digan que esa interceptación se da por error, pues genera es muchísima preocupación. Y encima de todo salen y dicen que un error, es decir, una prueba que se hizo sin el lleno de los requisitos legales, se va a convertir en prueba, pues es todavía más preocupante.

Me parece que clama el cielo que se haya producido una transcripción adulterada por parte del CTI con ánimo doloso de afectar el presidente Uribe y que haya habido esta serie de filtraciones de piezas procesales a adversarios políticos del presidente. Entonces digamos que si hay una preocupación muy grande en torno a las garantías



Precisamente en el marco de esa preocupación, ¿temen que mañana puedan detener al expresidente Uribe?



Yo confío en que no exista ninguna posición jurídica distinta a la libertad del presidente Uribe. Yo me he tomado el trabajo de revisar muy detenidamente con asesores del partido todo el acervo probatorio que existe en medios, todo lo que se ha filtrado, las historias, la genealogías de todos estos paramilitares, las denuncias de la exfiscal Hilda Niño y todo eso pues muestra que aquí lo que ha habido es un intento de criminales de diversos sectores de utilizar a los criminales que están condenados a muchos años en la cárcel ofreciéndoles beneficios jurídicos a cambio de declaraciones contra el presidente Uribe.



Creo que ese es un tema muy delicado y que de esta investigación lo que tiene que surgir son investigaciones sobre muchas otras personas incluso organismos del Estado que han estado vinculados en esto, como las denuncias y los testimonios ya lo indican.

En Medellín, los seguidores se reunieron en el parque de Las Luces, en el centro de la capital antioqueña. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

¿Creen que esto tiene tinte político?

Yo lo que veo es que ha habido una conspiración criminal de muy alto calado, muy complicada y con muchos años por detrás, en la que se han utilizado personas que están presas con condenas muy largas para ofrecerles algún un tipo de beneficio con tal de que hablen del presidente Uribe, incluso de su hermano.



Creo que eso que fue lo que denunció el presidente Uribe y que uno ve y que le cuentan por todo el país que eso está pasando y lo ve en las declaraciones de tantas personas que han salido hoy a contar lo que se ha vivido pues va a significar un enorme esfuerzo de la justicia de tratar de entender cómo es que esa conspiración en contra del presidente Uribe se ha fraguado y que instancias de la institucionalidad han estado mezcladas en ello.



Hablemos un poquito de la jornada de este martes: ¿Dónde se van a reunir, cuál es la idea?



Mañana vamos a estar a las 11 de la mañana en el Parque Nacional, no vamos a estar al lado de la Corte precisamente porque no queremos que se interprete como una interferencia en la diligencia y porque, entre otras cosas, tenemos información de que la izquierda radical está organizando en la universidad Pedagógica (muy cerca de donde será la audiencia) una marcha en contra, tratando de causar desórdenes del orden público, confrontando a los ciudadanos que nos van a acompañar.



Por eso se decidió cambiar el lugar de reunión al Parque Nacional donde estamos cerca y podemos convocar fácilmente a los ciudadanos y al mismo tiempo no hay posibilidades de alteración del orden público que nos preocupe y que no nos interesa.



¿Ustedes no van a ir hasta la sede de la audiencia?



Se había convocado primero para hacerla allí, pero está al lado de la Pedagógica y tenemos información de que se planeaba organizar un ataque contra la manifestación uribista y tampoco queríamos generar el sentimiento de un desorden público frente a la Corte y, por supuesto, le achacarían todo al uribismo entonces decidimos hacerlo cerca del Parque Nacional, que en su sitio cercano pero suficientemente distante para no ocasionar ninguna presión ni ninguna alteración del orden público.



¿O sea pero ustedes se quedan ahí, no van a marchar hacia ningún lado?



Pues depende de a qué hora salga de la diligencia pues hay quienes proponen que si el presidente sale temprano, la marcha debería ir a esperarlo en la sede del partido para saludarlo. Y otros dicen que depende mucho porque nadie sabe cuánto va a durar la diligencia.



