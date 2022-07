Tal como lo afirmó el expresidente Álvaro Uribe -tras su reunión con el presidente electo Gustavo Petro- él será la persona que liderará el bloque de oposición desde la bancada del Centro Democrático (CD).



Uribe actualmente no se desempeña como senador, pero aún conserva su figura como líder natural del partido de derecha.



Ha trascendido que la reunión de Uribe con los congresistas que componen su bancada se reunirán el próximo lunes 18 de julio, dos días antes de la posesión del nuevo Congreso. Según se conoció, el tema central sería la manera en la que el CD enfocará la oposición al gobierno Petro.

Además, se ha conocido que durante el encuentro, el líder natural del Centro Democrático hará un balance del partido en el Congreso saliente y estarán presentes los legisladores electos que se instalarán el próximo 20 de julio.



Aunque el expresidente Uribe, ya no es senador de la República, conserva su figura como jefe del partido de derecha, además, se desempeñó como legislador del Congreso saliente, por lo que entregará un informe general de los diferentes resultados que obtuvo el CD durante los últimos cuatro años.



Durante el encuentro de la bancada tendrá que darse la elección de dos segundos vicepresidentes, uno para el Senado y otro para la Cámara de Representantes, los cuales serán claves para discutir en profundidad los proyectos que proponga el gobierno Petro.



Pero no será hasta el martes, 19 de julio, que el exsenador empezará a direccionar a los nuevos senadores y representantes que fueron electos para el próximo cuatrienio. De hecho, algunos de los congresistas electos ya se han pronunciado sobre lo que esperan de Uribe.



El senador electo Andrés Guerra Hoyos afirmó que: "Álvaro Uribe será nuestro técnico en la cancha de la democracia. Bienvenido siempre, en mi caso estoy listo para ser útil y no importante, a cumplir desde el camerino la tarea que me ponga el Centro Democrático. Soy primíparo leal, coherente, combativo. Con la fe intacta".



Mientras que los senadores de la bancada del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y Paloma Valencia, han afirmado que estarán en el primer renglón de la oposición desde el Legislativo. Los tres congresistas concuerdan en que se debe hacer "un contrapeso" al gobierno entrante.

