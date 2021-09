Uribe se reúne con los aspirantes presidenciales para definir reglas

El expresidente Álvaro Uribe se reúne en la mañana de este lunes con los aspirantes presidenciales del Centro Democrático a fin de definir las reglas de juego con las cuales se escogerá el candidato del partido para las elecciones presidenciales de 2022.

Al encuentro está previsto que asistan los precandidatos Óscar Iván Zuluaga, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal Rafael Nieto y Edward Rodríguez.



Sin embargo, ha trascendido que Nieto no está del todo de acuerdo con que Rodríguez participe en la definición del candidato presidencial, pues en voz baja ha dicho que el actual representante a la Cámara lo que quiere es aspirar al Senado.



No obstante, está claro que Uribe ya ha dicho que no va a permitir que exista veto para nadie.



En materia de la mecánica electora, lo primero que se va a decidir es que se abren las inscripciones para los aspirantes presidenciales del Centro Democrático. Y en cuanto con el mecanismo de selección, lo que plantea Uribe es que se hagan entre tres o cinco foros con los aspirantes a la Presidencia. Estos encuentros se harían de manera semipresencial.



Posteriormente se harían tres encuestas, con diferente encuestador, para definir quién será el aspirante presidencial del Centro Democrático.



Está claro que Uribe considera que los sectores de centro derecha deben participar todos en una consulta en marzo en la cual se defina quién es el candidato presidencial de la centro derecha.



Según se conoció, la cita es en el Hotel Habitel.

Cita de Uribe y Duque

El domingo en la noche, el expresidente Álvaro Uribe estuvo en la Casa de Nariño para reunirse con el presidente Iván Duque.



Si bien el expresidente dijo que básicamente fue para hablar de los temas internacionales, como la demanda ante La Haya de Nicaragua, lo que sucede con Venezuela y las relaciones con Estados Unidos, es un hecho que hablaron de asuntos políticos.



No se puede olvidar que en los estatutos del Centro Democrático dice que el presidente fundador es Uribe pero que el presidente de la República, en caso de ser del partido, es el director estatutario de la colectividad.



En ese sentido no se descarta que el expresidente haya puesto sobre la mesa lo que piensa plantearles a los aspirantes presidenciales.





