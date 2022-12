El tema de la semana, sin duda alguna, ha sido la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de renovar los aviones Kfir que utiliza la Fuerza Aérea de Colombia.



Algunos miembros de la coalición han manifestado sus críticas, pues la posición del Pacto Histórico siempre fue opuesta a cualquier compra de material militar. Incluso el mismo mandatario rechazó este tipo de adquisiciones antes de llegar a la Presidencia.



(Le recomendamos leer: ¿Qué implica comprarle los aviones a Francia o a Estados Unidos?)

Sin embargo, hay sectores que sí coinciden con que es necesario este cambio de los aviones.



Los grandes contradictores del jefe de Estado, como el excandidato presidencial Federico Gutierrez, aplaudió la decisión. "Está bien que el presidente Petro lo haya hecho", dijo. Pero no olvidó lo que dijo el jefe de Estado en campaña. "Lo que no está bien, es que el Petro candidato antes dijera esto: “La compra de aviones (…) es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante", aseveró el exalcalde de Medellín.



Desde el Centro Democrático también se mostraron a favor de hacer la renovación y repararon lo mismo. "Los aviones para la Fuerza Aérea son necesarios, la flota colombiana es obsoleta, y es tan vieja que es peligrosa. No se entiende porqué casi matan a Duque por querer cambiarlos, ni se entiende el aumento tan significativo en el precio".

El máximo líder de ese partido, el expresidente Alvaro Uribe, si bien no se refirió puntualmente a que si es bueno o no hacer el cambio, sí se manifestó al respecto.



En su cuenta de Twitter, el también exsenador aseguró que "la discusión sobre la compra de los aviones enseña que los partidos tienen que ser cuidadosos tanto en la oposición como en el Gobierno. Al final vale la credibilidad no el aplauso".



Y es que las críticas del pasado le están pasando factura al presidente Petro, incluso dentro de su misma coalición.



Para Mauricio Jaramillo, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario, estos rechazos de algunos congresistas sobre las compras es una muestra de que la "izquierda paga caro el poco conocimiento que tiene en defensa y seguridad, el cual es el gran talón de aquiles de la izquierda en América Latina. Le pasa a Boric, le pasó más o menos a Lula en su momento. Este es el punto fuerte de la derecha".



(Puede leer: ¿Qué pasa con las comunicaciones en el Gobierno de Gustavo Petro? Análisis)



Dice que el Gobierno está pagando la primiparada, pues cuando fue oposición "era incapaz de entender que la renovación de la flota no se hacía por motivos ni de carrera armamentista ni por mostrarle los dientes a Venezuela ni porque nos vayamos a una guerra con Nicaragua, sino porque es una necesidad incluso dentro del objetivo de la 'paz total'".



Jaramillo concluye en que si bien Petro "pagará un precio en términos del apoyo del Pacto Histórico", tiene "espalda para darse esa pelea".



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA