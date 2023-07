El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de nombrar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz y dijo que, más allá de su designación, "lo grave es que mienta".



"Deberían dar el mismo status a otros como Jorge 40, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan", trinó el jefe del Centro Democrático minutos después de que, también vía Twitter, el presidente Petro anunció al país el papel que jugará Mancuso dentro de su política de 'paz total'.



El proceso de mi Gbno desmovilizó, aprox/, 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso.



Que el Pte lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación.



Deberían dar el mismo status a otros… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 23, 2023

La reacción de Uribe se dio luego de que Petro afirmó que el proceso de paz que realizó el entonces mandatario con los grupos paramilitares para lograr su desmovilización no ha terminado, por lo que nombrará a Mancuso como gestor de paz.

Gustavo Petro está a pocos días de cumplir un año en la presidencia. Foto: Archivo EL TIEMPO

"Aún no se sabe toda la verdad, las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados", aseveró el jefe de Estado.



Uribe, también resaltó que durante los procesos de paz de su gobierno se desmovilizaron aproximadamente 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros.



Y dijo, además, que está esperando las pruebas "de la calumnia de Mancuso". Sobre esto, se refiere puntualmente a que hace dos meses ante la JEP, el exjefe paramilitar aseguró Uribe le quitó la seguridad al alcalde del Roble, Eudaldo Díaz, y posteriormente ellos -los paramilitares- lo asesinaron en 2003.



Uribe ha negado esa situación e, incluso, insiste en que enfrentará a Mancuso en todos los escenarios legales.



"Cuando llegué a la Presidencia enfrenté por igual a guerrillas y a paramilitares que avanzaban en el control del país. Había más de 300 alcaldes que no podían desempeñar sus funciones en sus municipios por las amenazas de terroristas. Todos recibieron protección sin importar el origen político de su elección. Sin embargo, hubo asesinatos de funcionarios como al alcalde del Roble, Sucre, por paramilitares a principios de 2003, cuando empezaba nuestro Gobierno. Cuando finalizábamos la guerrilla asesinó al Gobernador del Caquetá".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA