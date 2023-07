El expresidente Álvaro Uribe Vélez no se ha pronunciado directamente sobre los audios que Daniel García Arizabaleta, uno de los hombres más cercanos a él, grabó de Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial por el Centro Democrático, mientras este hablaba de los dineros que Odebrecht que entraron a su campaña y que entregó a la Fiscalía.



Sin embargo, este domingo en la mañana, 24 horas después de que Semana publicó los audios que fueron entregados al ente investigador, aseveró que en medio de tantas tristezas continuará el recorrido democrático por Colombia.

"En medio de tantas tristezas, unas que dan rabia, otras que nos postran el alma, seguiremos este recorrido democrático por la patria que empezó en los albores de la adolescencia. Lo continuaremos con amor a Colombia. Empezó con amor a Colombia en medio de aquella tremenda violencia política que tanto afectó a todas las familias y lo continuaremos con superior amor a Colombia", aseguró el jefe del Centro Democrático.



El pronunciamiento del jefe del Centro Democrático se da luego de que se conoció que una de las personas más cercanas a él, y quien lo ha acompañado durante los últimos 20 años -García Arizabaleta-, grabó a Zuluaga cuando trabajó en su campaña.



Esos audios fueron guardados durante años y fueron entregados a la Fiscalía por parte de García Arizabaleta -fue director de Coldeportes e Invías durante los gobiernos de Uribe- a la Fiscalía para obtener beneficios judiciales en medio de la investigación por el presunto ingreso de recursos de Odebrecht a la campaña de Zuluaga en 2014.



“Yo estuve en el Consejo Nacional (Electoral) y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Me dijo que él está hablando con el fiscal para que no siga insistiendo en eso (...). Lo que pasa es que por el lado de Roberto Prieto eso está muy enredado, con todo lo que han venido sacando”, se escucha decir a Zuluaga.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA