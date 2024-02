Uribe habla de elección del Fiscal y pide garantizar seguridad y libertad a magistrados

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció en la tarde de este jueves 8 de febrero sobre los bloqueos que se presentaron en el Palacio de Justicia después de que la Corte Suprema no eligió al próximo Fiscal General porque no se alcanzaron las mayorías necesarias.



Uribe, jefe del Centro Democrático, quien no había hablado sobre el proceso para reemplazar a Francisco Barbosa en el ente acusador, pidió garantizar la seguridad y la libertad de los magistrados.



(Además: Petro ordena a la Policía actuar 'sobre personas que impiden movilidad de magistrados')

"Sobre la elección de Fiscal he guardado total silencio, tanto por respeto a las instituciones como por mi situación personal y el antecedente de diferencias con algunos magistrados", aseveró el exmandatario en su cuenta de la red social X.



(Lea: La OEA habla de 'amenazas de interrupción' al mandato del presidente Petro)

Facebook Twitter Linkedin

Enfrentamientos en inmediaciones al Palacio de Justicia. Foto: Milton Diaz /El Tiempo

Y agregó: "Sin embargo, expreso que no se puede permitir que grupos violentos tengan a los magistrados en una especie de secuestro. Se requiere la fuerza del Estado para que de manera táctica y sin crear riesgos se garantice seguridad y libertad a los magistrados".



(Otra noticia recomendada: Gaviria: 'El presidente Petro está actuando con actos violatorios de la Constitución')



El pronunciamiento del exjefe de Estado se da en medio de tensiones por el bloqueo en el Palacio de Justicia, que se dio luego de que Fecode convocó a una marcha al frente del Palacio para pedirle al alto tribunal que eligiera al Fiscal General.

En mi gobierno no se permiten infiltrados en las marchas con objetivos políticos que no son los de los manifestantes. Esta personas enviadas para bloquear el palacio deben ser profundamente investigadas.



La orden a la policía es despejar las puertas con respeto pero con… https://t.co/l3o1rgokTZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 8, 2024

Incluso, un grupo de manifestantes intentó ingresar al Palacio, pero otro grupo de personas que participó de la protesta impidió que esto sucediera.



Desde el Pacto Histórico señalaron que se trató de infiltrados y el presidente Petro aseveró que "en mi gobierno no se permiten infiltrados en las marchas con objetivos políticos que no son los de los manifestantes. Esta personas enviadas para bloquear el Palacio deben ser profundamente investigadas".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA