El expresidente Álvaro Uribe Vélez salió a defenderse en sus redes sociales de las declaraciones de la exsenadora Zulema Jattin ante la JEP. En estas, la excongresista aseveró que el líder del Centro Democrático habría tenido noticias de vínculos de políticos con paramilitares y no habría hecho nada al respecto. Además de rechazar los señalamientos, el expresidente dijo que denunciará a Jattin ante la justicia.



(Le puede interesar: Zulema Jattin aceptó nexos con paramilitares y salpicó a Álvaro Uribe en la JEP)

"Si la señora Zulema Jattin me preguntó si denunciaba una amenaza que habría recibido de los paramilitares, es propio de mi persona contestar 'denuncie con las pruebas', sin más. Si afirma 20 años después para beneficiarse en la JEP que era una 'amenaza velada' la denunciaré ante la justicia", dijo en su cuenta de Twitter el que fue Presidente entre 2002 y 2010.

Este jueves se conocieron las declaraciones de Jattin ante la JEP, en las que aceptó alianzas con el paramilitarismo con el objetivo de conseguir beneficios electorales hace 20 años, versión en la que mencionó al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ese capítulo se llamó 'Pacto de Sindicato', y las declaraciones en las que la excongresista salpicó a Uribe fueron reveladas por W Radio. Según el medio, Jattin le dijo a la JEP que visitó al exjefe de Estado en el año 2002 para manifestarle que estaba preocupada por lo que paramilitares estaban haciendo en Córdoba prohibiendo candidatos.

Siguiendo la versión de la exsenadora, la respuesta que le dio él fue que si no tenía pruebas, no lo hiciera: "... Simplemente orientó la conversación a que si yo no tenía una prueba diferente a mi testimonio o a los testimonios de mi hermano o de William Salleg (colaborador de los 'paras'), que no iba a corroborar nada lo que yo dijese en ese momento, pues era preferible que no pusiera la denuncia y eso era más que una advertencia, digamos, era una sugerencia respetuosa, pero a la que yo en ese momento iba a hacer total caso".

Además, Jattin les comentó a los magistrados de la JEP que la atendieron que en 2004 estuvo presente en una finca de Alfredo Corena, en la que precisamente estaba Álvaro Uribe. Esa vez, entre políticos se señalaron de tener algún supuesto nexo con los 'paras', a lo que, según la excongresista, Uribe se quedó callado.