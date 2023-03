La familia del presidente Gustavo Petro ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas, luego de que Nicolás Petro Burgos fuera acusado por sus exesposa por recibir dineros de ilegales y buscar ‘cupos’ con funcionarios del Gobierno.



Nicolás Alcocer Petro, hijo de Verónica Alcocer y luego adoptado por el presidente Petro, se ha pronunciado anteriormente para tomar distancia de Nicolás Petro Burgos y defender su ‘buen nombre’.

“El comunicado hecho por mi papá no se refiere a mí, sino a mi hermano Nicolás Petro. Agradezco la prudencia antes de enviar mensajes o etiquetarme en publicaciones que afectan mi buen nombre”, indicó Alcocer Petro tras haber sido confundido con su medio hermano.



Sin embargo, también sonaron sus apellidos cuando se le acusó de supuestamente ser financiado para permanecer en el exterior y hasta por “malgastar recursos públicos”, por lo que también tuvo que aclarar su situación en Twitter.



“Yo desde que llegué a Europa trabajo, primero en McDonald's, después como DJ y después con una start up francesa. Le pido respeto porque yo me gano la vida en Europa como cualquier otro colombiano”, aclaró e hizo público su certificado de trabajo.



Ante esto, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció con un tuit en el que no solo apoyó a Alcocer Petro sino a su hermana Andrea Petro: “Yo soy padre y abuelo, mis hijos y nietos han recibido injustamente los ultrajes de algunos adversarios míos. Mi familia ha sentido el dolor”.

A pesar de las diferencias políticas que pueda tener el expresidente con el actual mandatario, este se solidarizó: “Por eso me solidarizo con las palabras de Nicolás Alcocer Petro y de Andrea Petro”.



Recientemente, ambos le respondieron a Uribe. Por una parte, Andrea Petro le agradeció por las palabras.

Por su lado, Alcocer Petro tuiteó: “Aprecio sus palabras y le doy gracias. Que todo sea en mira de construir una sociedad mejor y más pacífica”.

Aprecio sus palabras y le doy gracias. Que todo sea en mira de construir una sociedad mejor y más pacífica. 🕊️🇨🇴 https://t.co/t6C00EjVqN — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) March 13, 2023

ELIM J ALONSO

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS