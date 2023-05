El expresidente Álvaro Uribe aseguró este martes en la noche que enfrentará al exjefe paramilitar Salvatore Mencuso "en todos los escenarios legales" luego de que este aseguró durante una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) apoyaron la campaña de Uribe a la Presidencia.



"Hace años el señor Mancuso expresó que había ayudado con recursos a mi campaña. Se le contestó en la época. Esa campaña fue manejada con la disciplina y la transparencia de Fabio Echeverri. Nadie tenía autorización de pedir ni de recibir esos recursos. Si el hecho se dio se los robaron", aseguró el exmandatario.

Y recordó que "cuando llegué a la Presidencia enfrenté por igual a guerrillas y a paramilitares que avanzaban en el control del país. Había más de 300 alcaldes que no podían desempeñar sus funciones en sus municipios por las amenazas de terroristas. Todos recibieron protección sin importar el origen político de su elección. Sin embargo, hubo asesinatos de funcionarios como al alcalde del Roble, Sucre, por paramilitares a principios de 2003, cuando empezaba nuestro Gobierno. Cuando finalizábamos la guerrilla asesinó al Gobernador del Caquetá".

Sobre las declaraciones de Salvatore Mancuso pic.twitter.com/G6JNpTcS9a — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 17, 2023

Uribe recordó que la extradición de Macuso y otros exjefes paramiliatares luego de su sometimiento gracias a la Ley de Justicia y Paz "nunca fue para ocultar la verdad".



Afirmó que se hizo porque desde aquella cárcel continuaban delinquiendo. "En cumplimiento de lo acordado con nuestro Gobierno, las autoridades de los Estados Unidos han facilitado que funcionarios, fiscales, jueces, políticos, hayan accedido a las cárceles de ese país a obtener informaciones. Incluso han acudido visitantes a ofrecer beneficios para acusar a mi persona".



Asimismo, aseveró que por su vinculación con Montería, Córdoba, conoció a Mancuso pero aclaró que no fue amigo de él. "Pude serlo porque su familia era muy conocida, lo saludé dos o tres veces, nunca nos reunimos ni pasamos de un saludo. Esto lo dije a la opinión ciudadana desde antes de mi elección presidencial".



E insistió que cuando llegó a la Presidencia enfrentó por igual a paramilitares y guerrilleros.



Mancuso, además, dijo ante la JEP que Uribe le quitó la seguridad al alcalde del Roble, Eudaldo Díaz, y posteriormente ellos -los paramilitares- lo asesinaron en 2003. Frente a esto, el jefe del Centro Democrático explicó que él "pedía protecciones, nadie que me conozca puede decir que habría ordenado quitarle protección a un alcalde amenazado".



El General Teodoro Campo Gómez, quien para entonces era Director de la Policía, al preguntarle esta mañana por las declaraciones del señor Mancuso, me dijo inicialmente “que nadie le habría quitado la protección al Alcalde”. En la misma conversación pedí al General que me ayudara con una investigación, la más completa posible. Esta tarde me llamó y me informó que el Comandante de la Policía de Sucre era el Coronel Norman León Arango, quien al Alcalde del Roble le tenía asignado un escolta de la policía. De acuerdo con la averiguación del General Teodoro Campo el Alcalde contaba con dos escoltas adicionales contratados por el municipio; no aceptaba que la Policía o la Armada le aumentaran escoltas; y, con frecuencia se evadía de ellos como lo hizo para acudir a la cita que lo condujo al secuestro y asesinato".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA