Uribe responde a Poncho Zuleta por comentario sobre Petro

No paran las reacciones al saludo que hace algunos lanzó el cantante vallenato Poncho Zuleta al senador de Colombia Humana y candidato presidencial Gustavo Petro.

El más reciente en pronunciarse sobre el tema fue el expresidente Álvaro Uribe, quien dijo que tiene una “gran amistad” con el artista vallenato.

“Tengo una amistad con Poncho desde el año 1999 0 2000, cómo no le voy a tener cariño. Yo lo que tengo es un sentimiento de amistad que nada me lo afecta, los sentimientos de amistad uno no puede dejar que los perturben”, manifestó Uribe.

Este pronunciamiento se dio después de un comunicado emitido por el propio Poncho Zuleta, en el que explica lo sucedido.



(Vea también: Poncho Zuleta y el polémico 'guiño' a Gustavo Petro)



“Jocosamente y con el ánimo de crear entusiasmo en los asistentes, manifesté al hijo de Gustavo Petro Urrego: 'Nicolás me saludas a tu papá… Nicolás, se voltió la arepa' (…) Esas expresiones muy propias de la costeñidad, han generado reacciones políticas más alá del propósito que quise imprimirle”, recalcó el artista.



Zuleta Resaltó que en el marco del Festival Vallenato y otros escenarios, ha tenido la oportunidad de compartir y reunirse con varias personalidades de la política colombiana, que van desde Álvaro Gómez Hurtado, Misael Pastrana Borrero y Belisario Betancur Cuartas, Andrés Pastrana, Ernesto Samper, Piedad Córdoba, entre otros.



Uribe aseguró que nunca ha aprovechado su amistad con artistas vallenatos para temas políticos.



“A mí me parece que la cultura como expresión que crea los mínimos lazos de unidad para que exista nación, hay que respetarla mucho. Yo nunca he aprovechado la amistad que he podido tener con integrantes de la cultura colombiana para hacer un uso abusivo en procura de mi política”, indicó el expresidente.



(Siga leyendo: El raizal que intervino a favor de Colombia en la Corte de La Haya)



POLÍTICA