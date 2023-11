Álvaro Uribe dice que deberían aceptar invitación del presidente Petro a tomar tinto

El expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a la invitaicón que hizo el presidente Gustavo Petro invitó a los congresistas del Centro Democrático, a quienes convidó "a tomar tinto" para discutir sus reparos frente a la reforma de la salud.



Según Uribe, deberían aceptar el llamado del presidente Petro, pero puso una condición que, dijo, ayudaría.



"Creo que quienes estamos en oposición a las reformas, de diferentes bancadas, deberíamos aceptar la invitación del presidente Petro. Ayudaría si mientras tanto se detiene la aprobación en la plenaria de la Cámara", aseguró el jefe del Centro Democrático en su cuenta de X.



El menaje del expresidente se da unas horas después de que el presidente Petro invitó a la bancada uribista a tomar tinto en la Casa de Nariño en respuesta a las constantes solicitudes de los opositores a suspender el debate de la reforma de la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Sin.parar el debate señor expresidente Alvaro Uribe y de cara a la discusión de la reforma a la salud claro que pueden degustar el tinto de Palacio que el ex presidente conoce bien. Serán bienvenidos. https://t.co/2BBNtK3leb — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2023

Invito al Centro Democrático "a algo más racional, vengan, nos tomamos un tinto y miramos cual es su problema con la reforma de la salud que presentamos. Si hay puntos en común los presentamos a la fase de debate en el senado".



Uribe ya ha ido dos veces a la Casa de Nariño para hablar con el presidente Petro sobre distintos temas. Una de las citas fue a finales de septiembre del 2022, cuando discutieron sobre la reforma tributaria.



Y el presidente Petro, además, respondió a Uribe y dijo que son bienvenidos siempre y cuando no se suspenda el debate. Sin parar el debate, señor expresidente Álvaro Uribe y de cara a la discusión de la reforma a la salud en el senado, claro que pueden degustar el tinto de Palacio que el ex presidente conoce bien. Serán bienvenidos".



Pero contrario a la respuesta del jefe del Centro Democrático, la invitación no fue muy bien recibida por los parlamentarios del partido, quienes consideran que en múltiples ocaciones han presentado observaciones pero no han sido tenidas en cuenta.

Reunión entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Foto: Prensa Gustavo Petro.

La otra fue en febrero de este año cuando, según el exmandatario, conversaron de "varios temas de la platria".



Uno de los más críticos fue el senador Miguel Uribe Turbay, quien calificó al presidente Petro de cínico.



"Usted como oposición, además de romper el quorum, torpedeaba los trámites, promovió un paro violento y usó engaños y calumnias para desprestigiar al gobierno. Por el contrario, nosotros hemos hecho todo lo necesario, dentro del Estado de Derecho, para evitar la reforma a la salud. Y lo seguiremos haciendo. Además de inconveniente, la reforma es es ilegal. Usted ha decidido imponerla y no escucha ninguna crítica", afirmó el senador.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA