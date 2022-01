El expresidente Álvaro Uribe Vélez también se mostró en desacuerdo con la burla del concejal Julián Osorio, quien engañó al conductor Carlos Jaime Gutiérrez Ibáñez al pedir un servicio con la aplicación de InDriver y después lo entregó a la policía.



El mismo concejal manizaleño grabó la acción con su celular. Él solicitó el servicio, aparentemente con el objetivo de tenderle una trampa al conductor y habría establecido una ruta por un puesto de control de la Policía.



Ante esto se produjo un rechazó general que se sintió especialmente en las redes sociales.



De hecho, en su cuenta de Twitter Uribe escribió que "el proyecto que presenté como Senador buscaba reglamentar el pago equitativo de la seguridad social a los trabajadores de las plataformas, Uber, por ejemplo, nunca prohibirlas. Y otras de equidad frente a los taxistas, Julián reflexión por favor, que el mal ejemplo no sea nuestro".



El momento quedó grabado y se hizo viral en las redes sociales, donde miles de personas han expresado su indignación con el hecho. EL TIEMPO habló con Carlos, quien calificó de "bajeza" lo hecho por el político, quien tiene relación con el gremio taxista.



“Me sentí traicionado, engañado, yo sé que cometí un error porque eso no está regulado, pero fue algo muy vil, porque él me utilizó de una mala forma. Él ya tenía todo organizado con la Policía para que tan pronto llegáramos a la terminal me estuvieran esperando. Creo que no era necesario el escarnio público”, señaló Gutiérrez.



El conductor de InDriver asegura que su dedicación a esto es esporádica y que lo único que pensaba en el momento era en “el daño que le habían hecho” quitándole el carro.



El concejal, en W Radio, pidió excusas "por la forma como se hizo el video, ponerlo en el escarnio público no era la forma, pero hay que combatir la ilegalidad".

