Álvaro Uribe rechazó quema de muñeco de Gustavo Petro por excandidato de su partido

El presidente Gustavo Petro compartió en su cuenta de Twitter un video en el que se ve a un excandidato del Centro Democrático, Mauricio Matri, lanzándole duros insultos y luego quemando una efigie del primer mandatario con una bandera del M-19. “Miren cómo construyen el odio”, dijo el presidente, que pidió investigar el hecho.



La acción ha tenido distintas reacciones, la gran mayoría en rechazo al gesto y en solidaridad con el primer mandatario. Uno de los que se unió a este grupo fue el expresidente Álvaro Uribe, cabeza del Centro Democrático.



“La seriedad del Centro Democrático se pierde y los argumentos se olvidan cuando personas salen a quemar muñecos que imitan al presidente de la República. Dejan sin autoridad para reclamar seguridad”, fue el mensaje de Uribe.

Miren como construyen el odio. No tenían nada de gente para su plantón. pero esto debe ser investigado por la justicia y respondido por la movilización popular pic.twitter.com/TZPfIw5NHZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 14, 2023

Este no solo rechazó la acción, sino que recordó que su persona habría sido víctima de acciones similares. “Cuidado que hemos sufrido promociones semejantes de odio y violencia”, dijo el expresidente.



Como el presidente de Colombia entre 2002 y 20210 hubo otras muestras de rechazo. Aunque el excandidato dice en el video que invita a dar “muerte política” a Gustavo Petro y quema su muñeco, el hecho fue catalogado como una invitación a matar al presidente.



“Atención, candidato del Centro Democrático, Mauricio Matri, invita a matar al presidente Gustavo Petro”, dijo el excandidato a ala alcaldía de Medellín Juan Carlos Upegui.

Gustavo Bolívar fue otro de los que se manifestó ante dichas acciones: “Corresponde al pueblo hacer respetar al presidente elegido democráticamente. ¿Cómo? Paciencia, pedagogía, amor. La ultraderecha llena de odio a Colombia. Nosotros llenémosla de amor”.



El presidente de la Cámara, Andrés Calle, fue otro de los que condenó el gesto e incluso advirtió que alguien había dejado entrar a Matri al Congreso. "Rechazamos la promoción del odio, este señor ingreso a la plenaria de la cámara de representantes autorizado por un congresista, poniendo en riesgo la seguridad del recinto", dijo el representante liberal.

La respuesta de Petro y el mensaje de Matri

Ante la difusión de un video en el que se quemaba la efigie del presidente Gustavo Petro, el propio mandatario se manifestó en redes sociales. "Miren cómo construyen el odio. No tenían nada de gente para su plantón. pero esto debe ser investigado por la justicia y respondido por la movilización popular", dijo en Twitter.



El mensaje de Gustavo Petro tuvo cientos de respuestas en redes sociales. Buena parte de estas en solidaridad ante la muestra de violencia. Sin embargo, otros expresaron que no se trataba de un gesto violento sino una protesta ante su gobierno. También se manifestó Mauricio Matri, que cuestionó lo hecho por el presidente.



"Señor Gustavo Petro, muy irresponsable y peligroso su señalamiento, porque lo que acaba de hacer, es perfilarme aún más, ya que desde que decidí alzar la voz, he sido blanco de los ataques de sus sectarios seguidores y por culpa de esos ataques y las amenazas de muerte que he recibido, mi familia tuvo que salir del país hace meses", dijo el excandidato a la asamblea de Norte de Santander, que perdió en los pasados comicios.



En ese sentido, aseveró que fue el propio presidente el que ha creado un ambiente de odio. "Habla en su trino, de construir odio, un odio que usted ya edificó en el país, un país que está dolido, cansado, que clama justicia, ley y orden", expresó.



Por último, responsabilizó al presidente de cualquier posible agresión: "No señor, el miedo y las amenazas no pueden seguir siendo su argumento para que nos quedemos callados, lo hago responsable de cualquier cosa que le pase a mi familia, mis amigos o a mí".